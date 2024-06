Projeto Guard atendeu 7 mil crianças no primeiro semestre de 2024 em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



O Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), projeto de prevenção da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, atendeu 7 mil crianças das escolas da Prefeitura no primeiro semestre de 2024. Em 18 anos de atividades, o Guard já prestou mais de 350 mil atendimentos nos cursos de prevenção ao uso de entorpecentes, que incluem práticas de cidadania e de combate à violência e à criminalidade.

Coordenador do projeto, o GCM classe distinta Washington Santana definiu a importância dessa parceria com as escolas. “São atividades que interagem com as crianças em uma abordagem lúdica, com técnicas de comunicação que visam à formação da autoestima e do pensamento independente da criança, capacitando-a para identificar os perigos e as más influências, além da resistência à pressão de colegas que são usuários de drogas ou possuem envolvimento com práticas ilícitas”, comentou.

Nesta sexta-feira (7) o evento de formatura ocorreu na EPG Mário Quintana, no Jardim City, organizado pela diretora Argentina Barbosa, sua vice-diretora, professores e coordenadores. “Desde 2006 milhares de crianças desta escola passaram pelos cursos de prevenção do Guard. É um trabalho essencial, assim como o dos nossos professores, na vida dessas crianças, que devem trazer de casa e das famílias ensinamentos e bons exemplos”, acrescentou.

Presentes também na formatura, além dos familiares das crianças, estavam o secretário de Segurança Pública, Márcio Pontes, o adjunto Ricardo Melchiades, o comandante-geral da GCM, Francisco Borotta, e o subcomandante da área Alexandre Raimundo.

“A participação das famílias, da comunidade, dos educadores e das autoridades nos eventos do Guard vai além da entrega de certificados na vida dessas crianças. Temos um compromisso com o futuro delas, que é garantir um pleno desenvolvimento físico, mental, moral e social capaz de torná-las prósperas, felizes e saudáveis”, afirmou Pontes.