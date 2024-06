Guarulhos imuniza 4,3 mil pessoas contra a poliomielite no fim de semana

- PUBLICIDADE -



No último sábado (8) a Prefeitura de Guarulhos realizou uma grande operação de imunização na cidade. Além das quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) abertas pelos programas Atende Já Dengue e Saúde Agora (São Ricardo, Cidade Martins, Seródio e Cummins), as demais 64 UBS aderiram ao Dia D Contra a Pólio e funcionaram entre 8h e 17h. O número mais significativo do período foi o de imunizações contra a poliomielite: nas duas modalidades disponíveis (VOP – vacina oral poliomielite e VIP – vacina inativada poliomielite) foram aplicadas 4.291 doses.

Indicando uma retração no número de casos de dengue, nove munícipes com sintomas foram atendidas nas 4 UBS citadas, em adição às 440 pessoas atendidas nas Unidades de Atendimento à Dengue (UADs) anexas às UPAs Paulista, São João e Cumbica, além do PA Paraventi, que estiveram abertas no sábado e no domingo entre 7h e 19h.

Balanço do programa Saúde Agora

Com a abertura das UBS São Ricardo, Cidade Martins, Seródio e Cummins pelo programa Saúde Agora no sábado, foram realizadas 179 consultas médicas e 85 de enfermagem, além de 81 exames de Papanicolau e 174 atendimentos nas farmácias. Já o serviço de imunização, entre as aplicações de rotina e as doses contra a dengue, atendeu 798 pessoas.

Até o momento 71.521 pessoas foram infectadas pelo Aedes aegypti desde o início do ano e a dengue já fez 82 vítimas fatais em Guarulhos.