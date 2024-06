Prefeitura entrega títulos de propriedade a 86 famílias de cinco bairros

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos entregou 86 títulos de propriedade a moradores dos bairros Jardim Cristina, Cidade Nova Bonsucesso, Vila Serra Preta, Vila Industrial Cumbica e Vila Manfredi em cerimônia realizada no CEU Parque São Miguel no último sábado (8). Esses núcleos, agora regularizados por meio do programa GRU Legal, contam as histórias de ocupações que existem há mais de quatro décadas, muitas vezes sem documentação e condições adequadas de moradia.

“Temos mudado a vida de muitas pessoas, pois já foram feitas mais de quatro mil regularizações fundiárias, e dobraremos isso até o fim do ano. Guarulhos nunca tinha feito uma regularização fundiária em sua história até 2017, mas com humildade, trabalho duro e pessoas do bem vamos continuar fazendo a diferença para esses guarulhenses”, ressaltou o prefeito Guti durante a entrega dos documentos, que contou também com a presença do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado.

A moradora Deolinda Maria dos Santos vive em Guarulhos desde 1972 e desde então aguardava o tão sonhado documento da sua casa própria, que lhe proporciona segurança jurídica sobre o seu imóvel. “Fiquei muito feliz. Nossa, eu sempre sonhei com isso e agora finalmente tenho. Eu só tinha o contrato de compra e venda e sonhava com este documento, pensando que não seria hoje e nem amanhã, mas que com a vontade de Deus um dia eu conseguiria”, comemorou.

A Prefeitura percorre diversas regiões da cidade para atualizar as concessões de direito real de uso (CDRUs). O objetivo é atualizar o cadastro das famílias, emitir novas documentações e regularizar a situação fundiária dos moradores, garantindo-lhes o direito de propriedade sobre seus imóveis, como já foi feito em regiões como Bonsucesso, Pimentas e Vila São João.

Empreendimentos São Dionísio e Santo Ângelo

No sábado também foram iniciadas as obras dos empreendimentos São Dionísio e Santo Ângelo, na região da Vila Any. Os projetos incluem 560 unidades habitacionais que beneficiarão cerca de 150 famílias por meio do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a construtora Habras.