Sopa de Chocolate é atração para o Dia dos Namorados no Festival de Sopas Ceagesp

Nesta quarta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados, o Festival de Sopas Ceagesp terá uma opção doce no cardápio semanal. A Sopa de Chocolate com Frutas da Época vai contribuir para deixar o clima ainda mais romântico nessa noite especial para todos os casais.

Essa opção exclusiva de sopa doce estará disponível não apenas para os casais de namorados, mas para todo mundo que estiver no Festival de Sopas Ceagesp nessa quarta-feira, dia 12. E, como todos os demais sabores de cremes e caldos, é para se deliciar o quanto quiser.

A Sopa de Chocolate com Frutas da Época vai dividir o buffet de sopas com as demais opções do cardápio, além, é claro, da Sopa de Cebola, a grande estrela do evento, que faz sucesso na Ceagesp há mais de cinco décadas.

80 tipos de sopas

Desde 2009, o Festival de Sopas Ceagesp atrai milhares de pessoas todos os anos ao maior entreposto de alimentos da América Latina, a Ceagesp, na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade de São Paulo.

Nesta sua 16ª Edição, até o final desta temporada, em setembro, a previsão é de que entrem no cardápio quase 80 tipos de sopas. Mas a Sopa de Cebola, nas versões gratinada e sem gratinar, é servida em todas as semanas.

Paulistano toma sopa praticamente o ano todo, porém, é quando as temperaturas caem que o hábito se acentua. Mas em nenhum lugar da cidade existe um local, com mais de 400 lugares, que sirva somente sopas como atração única, com dezenas de receitas exclusivas e para saborear quantas vezes quiser.

Funcionamento

Neste ano, o valor que dá direito a tomar todas as sopas quantas vezes quiser é de apenas R$ 59,90 por pessoa (não há cobrança de taxa de serviço). Nesse valor fixo por pessoa, estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, entre outros itens.

Vinhos, de várias nacionalidades, refrigerantes, sucos e sobremesas, além dos itens da mesa de antepastos são cobrados à parte. Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez anos, pagam o equivalente a um terço do valor: R$ 19,96 por criança. Bariátricos pagam R$ 47,92 (desconto de 20%), com apresentação de carteirinha ou laudo médico.

Até setembro

O evento funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp, até o dia 1º de setembro. O horário é das 18h às 23h30. A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp, com acesso pela av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O estacionamento de automóveis fica no mesmo local.

Serviço

Festival de Sopas Ceagesp 2024

Quando : Até 1º de setembro (de quarta a domingo)

: Até 1º de setembro (de quarta a domingo) Horário : das 18h à 23h30

: das 18h à 23h30 Quanto : R$ 59,90 por pessoa (bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte) | Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam 1/3 do valor: R$ 19,96. Bariátricos pagam R$ 47,92 (desconto de 20%)

: R$ 59,90 por pessoa (bebidas, sobremesas e itens da mesa de antepastos são cobrados à parte) | Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam 1/3 do valor: R$ 19,96. Bariátricos pagam R$ 47,92 (desconto de 20%) Onde : No Espaço Gastronômico Ceagesp

: No Espaço Gastronômico Ceagesp Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 – Vila Leopoldina)

Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946 – Vila Leopoldina) Estacionamento: Portão 4 da Ceagesp (automóveis).