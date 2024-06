Campanha de arrecadação de agasalhos para pets recebe doações em 93 pontos de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Cabo Caramelo, doguinho blogueiro mais querido de Guarulhos, já doou algumas peças e convida todos os amantes dos animais a fazerem o mesmo para que os cães e gatos da cidade tenham roupinhas quentes para enfrentar os dias de frio.

Quem quiser participar da campanha Agasalha Pet 2024 deve levar roupas, caminhas e cobertas em bom estado até o dia 30 de agosto a um dos 93 pontos de coleta distribuídos pela cidade.

As doações serão destinadas aos pets do abrigo da Prefeitura no Bonsucesso e aos protetores cadastrados no Departamento de Proteção Animal de Guarulhos.

Pontos de coleta da campanha Agasalha Pet 2024

Fundo Social de Solidariedade – Rua Manoel Augusto Gomes, 340 – Jardim Rosa de França

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – Rua Orlândia, 261 – Jardim Santa Francisca:

Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) – Rua Sete de Setembro, 164 – Centro;

Secretaria para Assuntos de Segurança Pública – Av. Salgado Filho, 427 – Centro;

Secretaria de Cultura – Rua Claudino Barbosa, 313 – Anexo II – 1º Andar – Macedo;

Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social – Av. Guarulhos, 2.200 – Vila Augusta;

Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação – Av. Monteiro Lobato, 734 – Anexo II – 3º Andar – Macedo;

Subsecretaria da Juventude – Rua Nadir, 1.995 – Gopoúva;

Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão – Rua Alberto Hinoto Bento, 49 – Macedo;

Secretaria de Desenvolvimento Urbano – Av. Tiradentes, 3.200 – Bom Clima; Secretaria de Educação – Rua Claudino Barbosa, 313 – Macedo

Secretaria de Esporte e Lazer – Rua Claudino Barbosa, 313 – Anexo II – 1º Andar – Macedo;

Secretaria da Fazenda – Av. Salgado Filho, 886 – Centro;

Secretaria de Gestão – Av. Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 1.041 – Vila Augusta;

Secretaria de Governo Municipal – Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima;

Secretaria de Habitação – Av. Guarulhos, 2.200 – Vila Augusta;

Secretaria de Justiça – Av. Salgado Filho, 494 – Centro;

Secretaria de Meio Ambiente – Rua Antonio Vita, 253 – Cidade Maia;

Secretaria de Obras – Av. Lauro De Gusmão Silveira, 580 – Jardim São Geraldo;

Secretaria do Trabalho – Av. Monteiro Lobato, 734 – Anexo – Macedo;

Secretaria da Saúde – Rua Íris, 320 – Gopoúva;

Secretaria de Serviços Públicos – Av. Lauro De Gusmão Silveira, 580 – Jardim São Geraldo;

Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana – Rua Dora, 18 – Vila Barros;

Subsecretaria de Assuntos Institucionais – Av. Bom Clima, 91 – Bom Clima e

Secretaria de Administrações Regionais – Rua Arminda de Lima – Antiga Proguaru.

Autoescolas

Auto Escola Andorinha 1- Av. São Paulo, 168 – Tranquilidade;

Auto Escola Andorinha 2 – Av. São Bento, 1833 – Vila Galvão;

Auto Escola Speed – Av. Tiradentes, 1.444 – Centro;

Condomínios

Condomínio Recanto do Sol – Rua Floro de Oliveira, 289 – Casa 13 – Jardim Adriana;

Condomínio Fit Lago dos Patos – Alameda Yayá, 1.234;

Condomínio Único Guarulhos – Av. Guarulhos 2.845 – Ponte Grande e

Condomínio Residencial Ville Mediterraneé – Rua das Palmeiras, 302 – Gopoúva.

Corporações

15º BPM/M – Rua Silvio Barbosa, 107 – Macedo;

Rua Alberto Ferreira Lopes, 47, Vila Galvão;

Rua Conceição do Rio Verde, 230, Sítio dos Morros;

Avenida Barber Greene, 850 – Jardim Santa Clara e

Rua Conceição, 39 – Vila Paulista

31º BPM/M – Av. Candea, 627 Cidade Seródio;

Batalhão de Bombeiros – Av. Mariana Ubaldina do Espírito Santo, 731 – Jardim Bom Clima;

Delegacia Seccional de Polícia De Guarulhos – Rua Itaverava, 48 – Macedo;

Tiro de Guerra Guarulhos – Rua Ema Meo Steola, 68 – Vila Rosa Minelia.

Empresas

Agnus Reparação Automotiva – Rua soldado José de Andrade, 579 – Jardim Santa Francisca;

Bauducco – Rua Fritz Reimann, 628 – Itapegica;

Bf – Contabilidade – Rua Claudino Barbosa, 605 – Macedo;

Cesta Nobre – Rua Estrela do Oeste, 562 – Taboão;

Cooperfec – Rua Luiz Sarraceni, 84 – Jardim Bom Clima;

Elétrica Takei – Rua Luís Faccini, 212 – Centro;

Fragon Produtos para Indústria de Borracha – Rua Manoel Jesus Fernandes, 233 – Jd. Sto. Afonso;

Furp Fundação do Remédio Popular – Rua Endres, 35 – Vila Itapegica;

Hotel Hampton – Rua Pedro de Toledo, 1.000 – Jd. Guarulhos;

Indústria Roll-Tec Cilindros Ltda. – Rua santa vitória, 455 – Cidade Satélite;

Inovat – Av. Tancredo Neves ,1555 – Vila Sant Anna;

Jomedi Transportadora – Rua Sisa, 261 – Cidade Satélite;

Karina – Av. Paquistão, 788 – Jardim Cumbica;

Km Cargo – Rua Estrela do Oeste, 124 – Bloco C Sala 01;

Nacional – Aços – Av. Amâncio Gaioli, 1260 – Água Chata;

New Rest Aeroporto – Rod Hélio Smidt, Setor Apoio C (entrada pelo Hotel Pullman) – Cumbica;

Phibro Saúde Animal – Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.063 – Vila Sant Anna;

SEAAC – Rua José Bernardo Medeiros, 555 – Jardim Santa Francisca;

SNF Brasil Comercial Química Eireli – Estrada Bonsucesso Itaquaquecetuba, 80 – Vila Maria de Lurdes;

Truckvan – Estrada Velha Guarulhos-Arujá, 950, Jardim Álamo;

Unicargo – Rua Estrela do Oeste, 124 Bloco C – Sala 6 – Taboão;

Yamaha Indústria Roll-Tec Cilindro Ltda – Rua Santa Vitória, 455 – Cidade Satélite;

Zaraplast – Rua Indubel , 988 – Cumbica.

Mercados / Hortifruti

Lopes Tranquilidade – Avenida São Paulo, 299- Jardim Tranquilidade;

Lopes São João – Avenida Florianópolis, 360 – Jardim São João;

Lopes Macedo – Rua Claudino Barbosa, 970 – Macedo;

Lopes Ponte Grande – Avenida Guarulhos 4205 – Ponte Grande;

Lopes Cocaia – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2901 – Jardim Dos Afonsos;

Lopes Loja Taboão – Rua Deputado Ulisses Guimarães, 65 – Parque Santo Agostinho;

Lopes Loja Presidente Dutra – Av. Papa João Paulo, 3.301 – Parque São Luís;

Lopes Loja Emilio Ribas – Avenida Emilio Ribas, 2222 – Jardim Vila Galvão;

Lopes Loja Empório – Rua São Francisco, 44 – Vila Galvão;

Lopes Loja Marinópolis – Rua Marinópolis, 900 – Jardim Presidente Dutra;

Lopes Loja Amélia Rodrigues – Rua Amélia Rodrigues, 38 – Jardim Presidente Dutra;

Lopes Loja Vila Augusta – Av. Guarulhos, 1514 – Vila Augusta;

Lopes Loja Jardim Diogo – Av. Rio de Janeiro, 1.119 – Jardim Diogo;

Lopes Loja Mãe os Homens – Rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, 1258 – Vila Progresso;

Lopes Loja Matriz – Av. São Paulo, 335 – Jardim Tranquilidade;

Hortifruti Fartura 1 – Av. Guapira, 1686 e

Hortifruti Fartura 2 – Av. General Ataliba Leonel, 3.433.

Locais Diversos

Academia Trayner – Rua Cônego Valadão, 738 – Gopoúva;

Auto Shopping Internacional Guarulhos – Rua Anton Philips, 186 – Vila Hermínia;

Clínica Fênix – Av. Rotary, 990 – Itapegica, atrás do Internacional Shopping;

Clínica Fênix – Av. Papa Pio XII, 18 – Macedo;

Falcões Moto Clube – Rua José Marques Prata, 181 – Várzea do Palácio;

Gi Cabeleireira – Rua Presidente Prudente, 40 – Jardim São Paulo e

New Rest – Rodovia Hélio Smidt, setor apoio C, entrada do Hotel Pullman

Instituições de Ensino

Fig-Unimesp – Avenida São Luiz, 315 – Vila Rosália;

Colégio El Shadai – Rua Primeiro Tenente Aviador Aurélio Vieira Sampaio, 75 – Vila Hermínia;

Colégio Augusto Ruschi – Alameda Yayá, 389 – Torres Tibagy;

Escola Jardim Encantado – Alameda Yayá, 389 – Torres Tibagy e

Colégio Canadá – Rua Alfredo Cerquilho, 21 – Gopoúva