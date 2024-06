Entrega de insumos da UBS Morros passa a ser feita pelo Cras do Jardim Adriana

- PUBLICIDADE -



A Unidade Básica de Saúde Morros está fechada desde o dia 3 de junho para reforma e seus atendimentos foram realocados para outras unidades de saúde. A entrega de insumos, antes realizada todas as sextas-feiras na própria UBS Morros, também será transferida, a partir da próxima sexta-feira (14), para o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da região, localizado na rua Samuel Libório de Ávila, 476, no Jardim Adriana.

Os demais atendimentos seguem com o direcionamento dos trabalhos para outras unidades de saúde durante os oito meses de reforma. As UBS Jovaia e Vila Rio de Janeiro, além do Centro de Especialidades Médicas Guarulhos (Cemeg) Cantareira, irão receber os usuários da UBS Morros.

Desde 3 de junho todos os procedimentos de enfermagem (aferição de pressão arterial, glicemia capilar, curativos e entrega de medicamentos), além de atendimentos de farmácia, vacinação, acolhimento, recepção e coleta de exames laboratoriais estão sendo realizados na UBS Jovaia.

Os atendimentos odontológicos são realizados na UBS Vila Rio de Janeiro, enquanto que no Cemeg Cantareira são realizados os atendimentos de clínica médica, ginecologia, pré-natal e pediatria, além dos exames de eletrocardiograma e papanicolau. Os servidores da UBS Morros foram realocados para essas unidades para atender a população.

Serviço

Cras: rua Samuel Libório de Ávila, 476, Jardim Adriana

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361 – Jardim Cocaia

UBS Vila Rio de Janeiro: rua Lions, 40 – Jardim Iporanga

Cemeg Cantareira: avenida Brigadeiro Faria Lima, 215 – Jardim Cocaia