Primeira semana de espetáculos gratuitos do Conservatório Municipal começa segunda-feira

- PUBLICIDADE -



Alunos e professores do Conservatório Municipal de Guarulhos iniciam suas apresentações especiais e abertas ao público na próxima segunda-feira (17) na Biblioteca Monteiro Lobato. Juntos eles irão mostrar ao público todo o trabalho desenvolvido em sala de aula.

Com programação variada e eclética, as apresentações acontecem até o mês de julho em espaços como o Teatro Adamastor, a Biblioteca Monteiro Lobato e o Conservatório Municipal. Todos os espetáculos são gratuitos e para assistir é necessário retirar os ingressos, que serão entregues com uma hora de antecedência nas bilheterias dos espaços.

Na segunda-feira (17), às 20h, o primeiro espetáculo fica por conta do grupo Trompete.com.br, que trabalha diferentes gêneros musicais no campo interpretativo, colocando uma lupa em aspectos como padrões rítmicos, articulações, dinâmicas e todas as inflexões características de cada estilo a fim de que cada participante desenvolva sua própria conscientização e concepção musicais. Nessa apresentação, todos os alunos de trompete do professor Roberto Gastaldi irão tocar solo uma peça, acompanhados por guitarra, baixo e bateria.

No dia 18 de junho (terça-feira), também às 20h, o show será do projeto Prática de Música de Câmara. Coordenado pela professora Isabel Kanji, o espetáculo apresenta um programa variado em combinação com duos de violino e piano e flauta e piano e um trio para flauta, violino e piano do compositor russo César Cui.

O grupo Boca no Trombone tocará às 20h do dia 20 de junho (quinta-feira). Formado por alunos, ex-alunos e músicos da cidade e região, trabalha na divulgação da Música de Câmara para instrumentos graves de metais. Com repertório bem eclético, o grupo transita entre o erudito e o popular. Este projeto é coordenado pelo professor Silvio Giannetti.

Para encerrar a primeira semana, o Guitar Fusion se apresenta às 20h do dia 21 (sexta-feira). O grupo, formado por dez guitarristas, um baterista e um contrabaixo, apresenta variado repertório da música instrumental tocando clássicos do jazz, do fusion e do rock. Coordenado pelos professores do Conservatório Municipal de Guarulhos Armando Leite e Pedro Esteves, há mais de uma década o projeto vem revelando vários talentos da guitarra da cidade, e alguns inclusive já atuam profissionalmente na área musical.

Para os alunos do Conservatório Municipal a presença nas atividades vale carimbo.

A programação completa pode ser acessada no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/conservatorio-de-guarulhos-tem-intensa-programacao-de-espetaculos-gratuitos-em-junho-e.

Alunos

Participam desta edição os alunos Leh Pereira, Diego de Souza, Pedro Lucas, Juninho Resende, Vinicius Santiago, Carlos Luiz, Glauco Pereira, Thiago Freitas, Victor Gama, Emerson de Freitas, Éder Luis, Lucas Querino, José Marcos da Silva, João Pedro Martins e Graça Gonçalves.

Serviço

A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439, Centro.