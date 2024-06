Projeto Formando Campeões realiza a primeira graduação de alunos

- PUBLICIDADE -



No último sábado (8) o ginásio da Associação Cristã de Moços (ACM), no Jardim Zaira, recebeu a primeira graduação dos alunos de muay thai que participam do projeto Formando Campeões, iniciativa da Prefeitura viabilizada por meio de um convênio com o Ministério do Esporte para fomentar e fortalecer as ações desportivas na cidade. Mais de cem alunos receberam o prajied branco, uma corda que representa a graduação do atleta.

A cerimônia contou com diversas apresentações, destacando o progresso e o talento dos participantes, além da presença de familiares, amigos e adeptos da modalidade, que prestigiaram das arquibancadas.

“Foi uma tarde linda e memorável, reforçando o compromisso com a formação e o desenvolvimento dos alunos. O evento celebrou as conquistas individuais, a força da comunidade e o espírito de superação”, comentou Marcelo Cunha, gestor do projeto, que teve início em fevereiro deste ano.

O Formando Campeões tem por objetivo a formação integral da criança e do adolescente entre oito e 17 anos para desenvolver suas capacidades, habilidades e os valores da prática esportiva nas modalidades muay thai e jiu-jítsu.