Caminhão ‘Tudo em Dia Caixa’ chega a Guarulhos levando oportunidades para regularização de dívidas

O Caminhão Tudo em Dia Caixa chega a Guarulhos, nesta quarta-feira (12), para negociação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas. A unidade móvel está no estacionamento do Shopping Bonsucesso, localizado na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek, 5.308, no bairro Água Chata, e realiza atendimento em dias úteis até sexta-feira (21), das 10h às 16h.

A Caixa oferece aos clientes condições especiais para negociação de créditos em atraso com desconto de até 90% para pagamento à vista ou opção de renegociação parcelada, com entrada mínima de 10%.

Os créditos habitacionais em atraso também contam com alternativas especiais para negociação.

As condições estão disponíveis conforme perfil do contrato e do cliente.

Outros Canais de atendimento:

Os clientes podem negociar ou acessar mais informações no site da Caixa, App Cartões Caixa, App Habitação Caixa, WhatsApp 0800 104 0 104 e pelos telefones 4004 0 104 (capitais) ou 0800 104 0 104 (demais cidades).

Serviço:

Data: 12 a 21 de junho

Horário: das 10h às 16h

Local: Estacionamento do Shopping Bonsucesso: Estrada Presidente Juscelino Kubitschek, 5.308, Água Chata.