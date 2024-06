Prefeitura oferece 43 vagas para aulas esportivas gratuitas

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos oferece aulas esportivas gratuitas para as modalidades kickboxing (nove vagas), pilates (12) e ritmos / dança (22) na sede da Subsecretaria da Juventude. Interessados devem se inscrever pelo link bit.ly/AulasEsportivasJuventude.

A iniciativa é da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer.

A aula de kickboxing é dirigida para todas as idades e ministrada pelo mestre Nelsinho, da Associação Guarulhense de Kickboxing, às quintas-feiras, das 14h às 15h. Trata-se de uma arte marcial que utiliza socos e chutes, combinando exercícios de fortalecimento corporal e resistência cardiovascular.

Ministradas pela professora Sandra Santos, as atividades de ritmos / dança e de pilates se destinam ao público de 18 a 60 anos e incluem diversos exercícios no chão usando a gravidade e o próprio peso corporal para oferecer resistência. As atividades de pilates ocorrem sempre às sextas-feiras em dois horários (9h30 e 15h) e as de ritmos às sextas-feiras, às 8h30 e às 14h.

A Subsecretaria da Juventude fica na rua Guarulhos, 22, Gopoúva. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.