Vila Galvão ganha nova unidade da Agência Municipal de Empregos de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos inaugurou na manhã desta quarta-feira (12) a quinta unidade da Agência Municipal de Empregos de Guarulhos (Ameg), na Vila Galvão. O órgão fica dentro da Fig-Unimesp, na avenida São Luiz, 315, e atenderá a população de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

A Ameg funciona como uma agência pública de empregos que trabalha para aproximar pessoas que estão em busca de trabalho das empresas do município. Além da oferta de vagas, que são atualizadas diariamente, no local também será possível solicitar auxílio-desemprego e obter orientações sobre a carteira de trabalho digital. As outras quatro unidades da Ameg funcionam nos bairros Macedo (avenida Monteiro Lobato, 734), Pimentas (estrada do Capão Bonito, 65), Cumbica (avenida Atalaia do Norte, 544) e Vila Augusta (avenida Antônio Iervolino, 225).

O prefeito Guti participou da cerimônia e aproveitou a oportunidade para anunciar os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). “Guarulhos é a cidade não capital que mais gerou empregos (confira abaixo) no Brasil. Isso é trabalho de planejamento, de saber exatamente as reais necessidades da cidade, de unir o empregador àquele que quer trabalhar. Guarulhos vem crescendo exponencialmente, com muitas indústrias e empresas investindo na nossa cidade e isso ajuda na geração de empregos”, disse.

Eficiência na geração de empregos

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho por meio do Caged, Guarulhos é o município não capital que mais gerou empregos com carteira assinada entre maio de 2023 e abril deste ano no Brasil. O município ficou à frente de 18 capitais e de 5,5 mil cidades no total.

No Estado de São Paulo, Guarulhos obteve a segunda posição, ficando atrás apenas da capital, despontando com um saldo positivo de 17.676 empregos. O cálculo reflete a diferença entre as 201.026 admissões e os 183.350 desligamentos no período analisado.