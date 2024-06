Dois anos sem dormir: barulho de obra tira o sossego dos moradores do Presidente Dutra

- PUBLICIDADE -



Os moradores de um condomínio do Jardim Presidente Dutra estão denunciando uma obra do grupo Monto Engenharia que já dura dois anos. Essa construção seria de alguns galpões, localizados na avenida Papa João Paulo I. Segundo eles, a intervenção está causando perturbação do sossego e, diariamente, eles têm que lidar com poeira e barulho.

“Desde o começo das obras, nós estamos sofrendo com poeira, barulho e abalo de estrutura. O barulho é até tarde, perturbando o sossego do condomínio inteiro”, disse um dos moradores.

De acordo com eles, as intervenções ocorrem inclusive na madrugada. Além disso, foram instalados alguns exautores nos galpões virados para as residências que geram barulho 24 horas por dia. Por conta das diversas reclamações feitas, o próprio condomínio acionou a Justiça, mas até o momento nada foi feito.

Em nota, o Grupo Monto Engenharia disse que está ciente dos fatos e procurando minimizá-los para manter a boa convivência com a vizinhança da obra. Eles informaram que haverá “o aumento do número de caminhões-pipa e a restrição das atividades pela metade, assegurando assim, a diminuição da poeira e a finalização das operações até às 22h”.