Eniac sorteia bolsa de pós-graduação em festa junina neste fim de semana

O Eniac fará sua tradicional Festa Junina neste final de semana, em Guarulhos. O evento acontece nos dias 15 e 16 de junho (sábado e domingo) e terá cunho social. No sábado, a Festa Junina será dos alunos do Colégio Eniac e, no domingo, os estudantes do Centro Universitário farão a festa pela primeira vez.

Dentre os vários prêmios que serão sorteados, está uma bolsa de estudos para curso de pós-graduação na instituição (saiba mais abaixo), além de muita comida típica, jogos, brincadeiras, a tradicional dança de quadrilha e o concurso Miss e Mister Caipirinha.

No sábado serão sorteados uma bicicleta, um moletom personalizado Eniac e diversos prêmios nas rodadas do bingo. O sorteio de mais um moletom e de uma bolsa de estudos para pós-graduação acontece no domingo.

Ingresso com desconto até esta sexta-feira

Para participar é preciso se inscrever pelo site do ENIAC. Quem adquirir o ingresso até esta sexta-feira, 14/06, terá um desconto. Todo o valor arrecadado na Festa Junina do Eniac será destinado ao Innovation, o braço social do Eniac instituição que realiza programas como Programa da Melhor Idade, Saúde na Comunidade e de bolsas de estudos.

Serviço

Festa Junina Eniac

Quando: 15/06 (sábado), das 10h às 19h; e 16/06 (domingo), das 11h às 16h

Onde: Rua Força Pública, 89 – Centro

Como participar: inscrição pelo site do ENIAC (com desconto até sexta-feira) – https://eniac.apprbs.com.br/festajunina