Guarulhos participa de capacitação para implementação de políticas de desenvolvimento sustentável

A cidade de Guarulhos esteve presente nas reuniões do Programa de Capacitação de Municípios para Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de São Paulo (PCM-ZEE-SP) realizadas nesta terça e quarta-feira, dias 11 e 12, no Centro Universitário Fundação Santo André. A cidade foi representada por Juliana Cavalheiro Moreno, arquiteta da Secretaria de Meio Ambiente.

As diretrizes que conduziram os encontros foram Resiliência Mudanças Climáticas, Segurança Hídrica, Salvaguarda da Biodiversidade, Economia Competitiva e Sustentável e Redução da Desigualdades Regionais. “A capacitação foi excelente não apenas por apresentar como acessar as bases cartográficas e documentos técnicos do ZEE, mas também por proporcionar momentos de troca entre as questões enfrentadas pelos municípios que compõem a Zona 8 ou Região Metropolitana de São Paulo”, afirmou Juliana.

Instituído por meio do Decreto Estadual nº 67.430, de 30 de dezembro de 2022, o Zoneamento Ecológico-Econômico é um instrumento de planejamento e gestão do território, que objetiva orientar o desenvolvimento ambiental, social e econômico do estado, considerando suas potencialidades e vulnerabilidades naturais e socioeconômicas.

O Programa de Capacitação de Municípios (PCM-ZEE-SP) tem como principal objetivo disseminar conhecimento sobre o que é o instrumento, os produtos que fazem parte dele, suas finalidades, aplicações e ferramentas para facilitar sua apropriação por agentes públicos do poder local.