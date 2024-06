Orquestra Jovem de Guarulhos faz apresentação surpresa no saguão do aeroporto

- PUBLICIDADE -



O público que transitava pelo saguão do Terminal 2 do aeroporto internacional de Guarulhos na tarde desta quarta-feira (12) foi impactado pela presença da Orquestra Jovem Municipal. A convite da Gru Airport, a apresentação fez alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil.

O repertório passou por composições de Chiquinha Gonzaga até Brahms, abrangendo diversos estilos musicais para mostrar ao público que é possível fazer a integração de todos os tipos de música. Essa foi a primeira vez da orquestra no aeroporto e o maestro Emiliano Patarra, regente da apresentação, celebrou a conquista. “A orquestra é de Guarulhos e de todos que fazem parte do dia a dia da cidade. Como a gente sabe, o aeroporto é uma parte muito importante disso”, comentou.

O maestro relembrou o trabalho que a orquestra realiza nas escolas do município e o encanto levado para as crianças por meio de instrumentos musicais. “A orquestra normalmente se apresenta em escolas, então ela tem um programa que está muito ligado a esse encanto, essa magia do mundo infantil, em que a música é um representante muito forte. E aqui, mesmo falando com um público adulto, é importante reforçar que a criança tenha a chance de viver esse mundo mágico para o qual música contribui muito e que o trabalho infantil, claro, não permite que a criança viva isso”, finalizou Patarra.

Programação de apresentações

Até o final do mês de junho as orquestras de Guarulhos realizam mais duas apresentações gratuitas. A próxima acontece neste domingo (16), às 16h, no Teatro Padre Bento. A série Convidados Especiais reunirá a Orquestra GRU Sinfônica com os 60 integrantes do coral Collegium Musicum de São Paulo e os solistas Ludmilla Thompson e Regiane Martinez (sopranos), Bruno Costa (contratenor), Anibal Mancini (tenor) e Erick Souza (barítono). Juntos, eles apresentarão duas obras-primas da história da música, o poema sinfônico Don Juan, Op. 20, de Richard Strauss, um marco do final do Romantismo, e Te Deum, de Marc-Antoine Charpentier, uma obra-prima do período Barroco.

A última apresentação do mês será no dia 21 (sexta-feira), no teatro do Sesc Guarulhos, com o espetáculo Rap em Concerto, que junta a Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos com os rappers James C. e Talmyd. A peça terá arranjos de Alexandre Daloia e regência do maestro Emiliano Patarra.