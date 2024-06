Defesa Civil de Guarulhos realiza simulado de fogo em comunidade

- PUBLICIDADE -



Na próxima quarta-feira (19) a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Guarulhos, em conjunto com outras entidades de segurança pública e controle de emergências, realizará um treinamento simulado de fogo em comunidade. A ação tem o objetivo de adotar medidas em caso de uma situação real de acidente e visa a manter os funcionários preparados para emergências, vivenciando os protocolos que serão adotados no atendimento quando necessário. O simulado ocorrerá no Tiro de Guerra de Guarulhos.

Para o treinamento de quarta-feira será montado um cenário com a construção de cinco barracos nos quais será causado um incêndio controlado, simulando o resgate e o atendimento de sete vítimas: três atingidas por queimaduras e intoxicação, duas por fraturas e duas que vieram a óbito.

Além da Defesa Civil de Guarulhos, participarão do simulado o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar (15º BPM), o Tiro de Guerra TG 02-84, A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o Departamento de Informática e Tecnologia de Guarulhos, o Sistema integrado de Emergências de Guarulhos, a Secretaria da Educação, o COI (Centro de Operações e Inteligência), o Dacoi (Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a GCM (Guarda Civil Municipal).