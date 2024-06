Presidente Ticiano recebe visita do cão influenciador Cabo Caramelo

- PUBLICIDADE -



O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Ticiano, recebeu na tarde desta sexta-feira (14/06) a visita em seu gabinete de Cabo Caramelo, vira-lata resgatado pela Polícia Militar de Guarulhos e estrela do perfil do Instagram @cabocaramelo, que conta com mais de 170 mil seguidores. Caramelo está atuando como garoto-propaganda da campanha Agasalha Pet, da Prefeitura de Guarulhos, que tem como objetivo recolher roupas, caminhas e cobertas em bom estado que serão destinadas a cães e gatos residentes no abrigo do Departamento de Proteção Animal (DPAN) ou acolhidos por protetores cadastrados na Prefeitura.



Luis Victor Alves de Oliveira, mais conhecido como Cabo Oliveira, contou como conheceu o pet. “Ele apareceu uma madrugada na base da nossa companhia, todo sujo, com carrapato, com fome e molhado, e ficou lá. Aí os policiais deram comida e água e ele ficou, foi ele quem adotou a Companhia”.



Cabo Oliveira conta que os policiais começaram a cuidar do cão, dando banho, ração, vermífugo e antipulgas. Às vezes ele fugia, mas sempre retornava à unidade da PM. Para evitar que ele desaparecesse em uma dessas ocasiões, os policiais fizeram uma placa de identificação. “Quando alguém o encontrava e ligava, estranhavam porque a base atendia como ‘Polícia Militar’, mas a gente falava que ele era nosso e a viatura ia buscar. Foi filmando esses ‘rolês’ dele que surgiu a página”, conta ele. “A minha esposa editou, postou no Instagram e, desde então, o Caramelo ganhou uma legião de fãs. Só que agora a gente não deixa mais ele fugir, agora ele tem uma vida de rei”.



O presidente Ticiano elogiou a campanha de arrecadação da Prefeitura, destacando também como a história do Cabo Caramelo pode servir de inspiração para que os cidadãos ajudem a melhorar a vida de cães e gatos. “O Caramelo é o modelo da campanha, um cão que vivia na rua e hoje é bem cuidado pelos policiais da nossa cidade, um exemplo. É fundamental as pessoas colaborarem e ajudarem os nossos animaizinhos que vivem nos abrigos da Prefeitura aguardando uma família”.



Serviço

Campanha Agasalha Pet

O que doar: roupas, caminhas e cobertas em bom estado

Datas: até 30 de agosto

Quem receberá: cães e gatos residentes no abrigo do Departamento de Proteção Animal (DPAN) ou acolhidos por protetores cadastrados

Locais de doação: os mesmos 93 pontos de coleta da Campanha do Agasalho de Guarulhos. Clique aqui e confira a lista atualizada