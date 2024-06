Prefeitura abre inscrições para atividades de férias nos CEUs e em espaços educacionais da cidade

- PUBLICIDADE -



A partir da próxima segunda-feira (24) a Prefeitura de Guarulhos abre as inscrições para o projeto Férias nos CEUs, com atividades recreativas e gratuitas que acontecem nos CEUs e em espaços educacionais da cidade entre os dias 10 e 23 de julho. As crianças terão a oportunidade de aproveitar uma programação especial durante um dos meses mais divertidos do ano.

Desenvolvida pelo programa Mais Futuro, a ação tem como tema “Férias nos CEUs – Agora é hora de brincar!” e vai oferecer atividades como brincadeiras, gincanas e oficinas durante o período da tarde para crianças entre quatro e 12 anos com o objetivo de estimular o convívio social, a autonomia e a integração.

Para participar é necessário realizar a inscrição presencialmente a partir da próxima segunda-feira (24), das 8h às 17h, em um dos espaços educacionais da cidade. Os pais ou responsáveis pela criança devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Nos CEUs o atendimento diário será para até cem crianças por unidade, das 13h às 17h, com distribuição de refeições gratuitas aos participantes. Para a segurança e a diversão das crianças, nas atividades recreativas os pequenos serão acompanhados por professores e recreadores. Durante esse período de férias, nos 13 CEUs da cidade e no Cemear serão oferecidas aulas abertas para toda a comunidade.

Já nos parques Júlio Fracalanza e Chico Mendes o público poderá usufruir de diversas atividades gratuitas e de aulas abertas para toda a comunidade. No Júlio Fracalanza a pista de bicicleta permanecerá aberta para as ações de educação no trânsito. Já no parque Chico Mendes o roteiro ambiental estará em funcionamento durante todo o período de férias.

Consulte a grade de modalidades e as aulas na unidade mais próxima do CEU, cujos endereços podem ser verificados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/centros-de-educacao-unificados-ceus.

O parque Júlio Fracalanza fica na rua Joaquim Moreira, s/nº, Vila Augusta. Já o parque Chico Mendes está localizado na avenida José Miguel Ackel, 1.100, Vila Izabel.