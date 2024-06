Alunos do Conservatório Municipal se apresentam no Adamastor na próxima semana

- PUBLICIDADE -



Para dar sequência às apresentações realizadas por alunos e professores do Conservatório Municipal de Guarulhos, três grupos se apresentam na próxima semana no Teatro Adamastor. Os espetáculos são gratuitos e acontecem nos dias 24, 26 e 27, às 20h.

Além de encantar os ouvidos da plateia, as apresentações também compõem o projeto de aprendizagem dos estudantes de música que, juntos a seus professores, apresentam a seus amigos, familiares e ao público presente todo o conteúdo absorvido nas aulas teóricas e práticas.

A primeira apresentação no Teatro Adamastor, na próxima segunda-feira, será feita pela Roda de Choro do Samuka. Formado por alunos, pessoas da comunidade guarulhense, amadores e convidados, o grupo dá uma amostra da atividade artística local. Para essa noite especial eles irão destacar as transformações ocorridas no gênero genuinamente brasileiro e que agora se destaca no mundo.

Em seguida, no dia 26, o palco será tomado pela Banda Sinfônica do Conservatório com o espetáculo Viagem Musical pelas Américas. Juntos, os 65 integrantes da banda levarão o público a uma viagem musical pelas belas composições clássicas e populares características de cada região. Serão apresentadas peças de Glenn Miller, George Gershiwn, Astor Piazzolla, Perez Prado, Hermeto Pascoal, Luiz Gonzaga, entre outros.

Finalizando as apresentações no Adamastor no dia 27, a Guarulhos Pop Orchestra privilegiará a música brasileira e usará de alternância na formação para valorizar os músicos que compõem a orquestra.

Para os alunos do Conservatório Municipal de Guarulhos, apreciar os espetáculos vale carimbo.

Alunos

Participam desta edição os alunos Mateus Verneck, Patrícia Almeida, Ryan Alvez, Kedma Oliveira, Lucas Gonçalves, Miqueias Andrade, Henry Martines, Júlio César Lopes, Joyce Sampaio, João Gabriel, Wallace Clemente, Gabriel Silva, Solange Blanco, João Luiz Santana, Kayo Muramoto, Brayan Willian, Jefferson dos Santos, Wiliam Silva Dos Santos, Abmael Carvalho, Naómi Scamardi, João Pedro Siqueira, Gabriel Bitencourt, Letícia Azevedo, Vinícius Antunes Lopes, Daniel Ribeiro, Fernando Ermida, Humberto da Paz Santos, Emerson Gomes da Silva e Gabriel Novais Loschiavo.

Serviço

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo.