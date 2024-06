Dia do Nordestino no Calendário Oficial de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A sanção da Lei nº 8.279, em 7/6/24, que institui o Dia do Nordestino no calendário oficial de eventos de Guarulhos, é uma homenagem mais que justa, a um povo que, desde tempos imemoriais, vem contribuindo significativamente para a construção não só desta cidade, mas de São Paulo. A nova data, a ser celebrada em 2 de agosto, eterniza no tempo a importância dos nordestinos, cuja força e determinação têm sido, pilares do desenvolvimento social, cultural e econômico de nossa região.

É com grande orgulho saber que este projeto de lei foi apresentado pelo Presidente da Câmara, o Vereador Ticiano, meu ex-aluno da FIG-Unimesp. Como advogado e professor, é um prazer imenso ver ex-alunos contribuindo para a construção de nosso município. A trajetória de Ticiano é um exemplo de dedicação e compromisso com o bem-estar da nossa comunidade, e sua iniciativa em reconhecer a importância dos nordestinos é louvável.

Os primeiros nordestinos que aqui chegaram trouxeram consigo uma riqueza cultural que transcende o tempo. As festas juninas, os ritmos do forró, a literatura de cordel e a culinária são apenas algumas das manifestações culturais que enriquecem o nosso cotidiano. Nas esquinas de Guarulhos, a presença do Nordeste é viva e pulsante, seja nas iguarias servidas nos restaurantes, seja nas conversas recheadas de causos e sabedoria popular de um povo resiliente.

Não se limita, contudo, ao campo cultural a contribuição dos nordestinos. Na verdade, eles são os alicerces sobre os quais se ergueu o desenvolvimento econômico de Guarulhos. A educação, construção civil, os serviços, o comércio e a indústria devem muito a esse povo laborioso e dedicado. Os nordestinos não apenas edificaram os prédios que adornam nosso horizonte, mas também forjaram, com suor e sacrifício, os valores de solidariedade, coragem e perseverança que hoje definem o espírito guarulhense.

Impossível seria falar dos nordestinos sem mencionar sua fé inabalável. Em meio às adversidades, é a crença em Deus que os sustentam e lhes dão forças para seguir adiante. Este é um povo que, mesmo diante das maiores dificuldades, mantém um olhar esperançoso e uma fé inabalável no futuro. Essa força espiritual é uma lição para todos nós, ensinando-nos que, com fé e determinação, é possível superar qualquer obstáculo.

Ao celebrarmos o Dia do Nordestino, estamos também celebrando a diversidade que faz de Guarulhos uma cidade rica e plural. Reconhecer o valor dos nordestinos é reconhecer a importância de cada grupo que compõe nossa sociedade, valorizar a história e as raízes de todos os brasileiros que escolheram esta cidade para viver e prosperar. Grandes nordestinos continuam a ser imprescindíveis na construção de Guarulhos, e aqui faço uma homenagem especial ao Gil Campos, jornalista, diretor de redação do Guarulhos Hoje e imortal da Academia Guarulhense de Letras. Sua dedicação à comunicação e à cultura enriquece nossa cidade e perpetua a importância do Nordeste em nosso cotidiano.

Não poderia deixar de expressar minha profunda admiração e carinho pelo meu eterno amigo Severino Brasilino Alves, o “Bio”, autor do livro “A Dura Vida de um Retirante Nordestino”. Sua obra é um testemunho tocante da resiliência e da força do povo nordestino, e sua amizade é um tesouro que guardo com carinho. “Bio” personificava a coragem e a determinação dos nordestinos que, mesmo diante das adversidades, nunca desistiram de lutar por uma vida melhor.

Que o Dia do Nordestino seja um momento de festas, de reflexões e de gratidão. Que possamos, a cada ano, renovar nosso compromisso com a inclusão, o respeito e a valorização de todas as culturas que formam o nosso país, já que, a força de Guarulhos está na união e na diversidade de seu povo.