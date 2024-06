Prefeitura celebra os 16 anos da Lei Seca com mensagem educativa em painéis digitais

- PUBLICIDADE -



Em celebração aos 16 anos da implantação da Lei Seca no país, que ocorre nesta quarta-feira (19), a Prefeitura de Guarulhos, por meio de painéis digitais espalhados pelas principais ruas e avenidas da cidade, iniciou a divulgação da mensagem “Apesar da rima, quentão não combina com direção”.

A frase, que pega carona nos festejos juninos, tem por objetivo principal conscientizar os motoristas quanto aos perigos da mistura de bebida alcoólica e direção. A mensagem também estampa as artes criadas especialmente para comemorar a data e que serão publicadas nas redes sociais da Prefeitura.

Ações

Desde a implantação da Lei Seca no país, a administração municipal, por meio do Grupo de Segurança Viária, realiza blitze em ruas, avenidas e rodovias com o objetivo de coibir e autuar os motoristas que dirigem sob o efeito de bebida alcoólica.

A operação conta com a participação de agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, da Guarda Civil Municipal e das polícias Militar, Militar Rodoviária, Rodoviária Federal e Civil.

Além das blitze, a Prefeitura tem realizado ações educativas voltadas à segurança no trânsito por meio de apresentações artísticas em escolas municipais, bares e em ruas e avenidas da cidade.

Outra iniciativa é o programa Party, que vem sendo realizado no auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG). Durante o encontro, estudantes do ensino médio participam de um debate sobre a prevenção do uso de álcool pela juventude, sobretudo relacionado ao risco de acidentes no trânsito. O encontro é organizado pelas secretarias da Saúde e Transportes e Mobilidade Urbana e pela faculdade de medicina da Uninove.