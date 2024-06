Atlas da Violência confirma Guarulhos como a cidade com mais de 1 milhão de habitantes mais segura do país

- PUBLICIDADE -



Guarulhos liderou novamente a principal pesquisa do país sobre violência urbana como a cidade mais segura com mais de 1 milhão de habitantes do país, com uma taxa de homicídios em 2022 menor do que a de 26 capitais. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (18) por meio do Atlas da Violência, estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O balanço é de 11,3 homicídios por cem mil habitantes em Guarulhos, considerando a população verificada pelo Censo 2022, de 1.291.771 habitantes. A taxa está abaixo de todas as capitais do Brasil, exceto Florianópolis (8,9), que possuía 537.211 habitantes à época. Além disso, a lista também posiciona Guarulhos como 6ª cidade mais segura do Brasil com mais de 500 mil habitantes.

Em comparação a grandes cidades não capitais do Estado de São Paulo, Guarulhos aparece à frente de Campinas (14,2), com mais de 1 milhão de moradores, Santo André (19,2), São José do Rio Preto (14,8), Diadema (14,2), São Caetano do Sul (13,3), São Bernardo do Campo (12,7) e Osasco (11,4).

No anuário 2023 da MySide, empresa do ramo imobiliário especializada em tecnologia que cruzou dados fornecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Guarulhos também apareceu como modelo em segurança pública, em 1º lugar entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes do país.

GCM de Guarulhos

O mais recente Atlas da Violência aponta também a relação entre o protagonismo da gestão municipal da segurança pública com guardas civis municipais (GCMs) e a redução de homicídios. “Essa já é uma estratégia de Guarulhos, cidade patrulhada por mais de 800 agentes bem treinados e equipados com armamentos, veículos e sistemas de inteligência modernos, além de trabalharem integrados às polícias estaduais, rodoviárias e federais”, celebrou o prefeito Guti.

Os investimentos em segurança pública e tecnologia nos últimos sete anos tornaram a GCM de Guarulhos uma referência no país, com operações baseadas em evidências científicas e no uso de ferramentas de análise de dados e monitoramento da cidade. Um exemplo é o Centro de Operações e Inteligência (COI), que administra as imagens de cerca de 5 mil câmeras espalhadas por todo o município, o que inclui os equipamentos instalados nas escolas municipais.

O estudo também cita a importância de ouvidorias e corregedorias para as GCMs, equipamentos que também estão presentes em Guarulhos, e a capacitação dos agentes para o policiamento preventivo focalizado. “Temos nossa própria Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas, que capacita os profissionais constantemente com treinamentos e estudos baseados em evidências científicas e também fortalece o Estado. Nela já formamos pelotões de 13 municípios em cursos pontuais, obrigatórios e de especialização”, comentou o secretário de Segurança Pública, Márcio Pontes.