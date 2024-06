Defesa Civil de Guarulhos simula situação emergencial com fogo em comunidade

- PUBLICIDADE -



Nesta quarta-feira (19) a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Guarulhos, em conjunto com outras entidades de segurança pública e controle de emergências, realizou um treinamento simulado de fogo em comunidade na base do Tiro de Guerra, na Vila Rosa Minelia.

Em concordância com a atual campanha da Defesa Civil de prevenção a incêndios em vegetação, o simulado previu diversas situações de emergência que podem ocorrer em decorrência de fogo em área de mata próxima a comunidade urbana, tais como início do fogo com a queda de um balão na área de vegetação, combate inicial às chamas por agentes da Defesa Civil, difusão das chamas para área habitada, combate complementar pelo Corpo de Bombeiros, resgate às vítimas, evacuação ordenada, contenção de saques e de ataques oportunistas de criminosos, início de revolta popular e a subsequente dispersão de manifestantes e encaminhamento das vítimas a unidades de atendimento médico.

O coronel Waldir Pires, coordenador de Defesa Civil de Guarulhos, classificou a atividade como um dos exercícios simulados mais completos já realizados. “O Simpdec, sistema municipal de proteção e defesa civil, prevê a atuação conjunta de diversas secretarias e órgãos do Estado. Com uma situação de alta complexidade como a simulada aqui nós pudemos observar cada uma das forças envolvidas atuando em sua especialidade e tendo sucesso em restabelecer a ordem na comunidade atingida”.

Também comentou a operação o tenente-coronel da PM Lucchesi, que comandou a participação da Polícia Militar. “Com a suscetibilidade de comunidades guarulhenses a tragédias como a simulada aqui, o treinamento mostra que o estado, de maneira geral, é capaz de oferecer resposta rápida e eficiente à população em situações de emergência”.

O simulado é uma das etapas que a Defesa Civil realiza ao longo do ano em seu processo contínuo de treinamento e aperfeiçoamento de agentes.

O exercício envolveu, além da Defesa Civil de Guarulhos, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar (15º BPM), a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o Departamento de Informática e Tecnologia, o Sistema integrado de Emergências de Guarulhos, a Secretaria da Educação, o Centro de Operações e Inteligência, o Dacoi (Departamento de Acompanhamento e Controle de Ocupações Irregulares), o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a GCM (Guarda Civil Municipal) e o Tiro de Guerra de Guarulhos.