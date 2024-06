Pousada Encantos de Socorro se prepara para o Festival de Inverno e Festas de Agosto 

- PUBLICIDADE -



A Pousada Encantos de Socorro, localizada na Estância Hidromineral de Socorro, no Circuito das Águas Paulista, está se preparando para receber os visitantes do Festival de Inverno e das Festas de Agosto deste ano, eventos promovidos pela Secretaria de Cultura de Socorro. Com uma programação diversificada e atrações para todos os gostos, a cidade promete ser o destino ideal para turistas que buscam cultura, diversão e hospitalidade.

O Festival de Inverno, que se inicia com o Arraiá na Praça da Matriz, traz uma série de shows e barracas de comidas típicas, garantindo muita animação durante todo o mês de julho. Entre os destaques musicais estão Negritude Jr., Banda Bicho de Pé, Chimarruts, André Siqueira e Toninho Ferragutti, além de Emy e Céu de Lamparina.

Em agosto, a cidade celebra seus 195 anos e homenageia a padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com as tradicionais Festas de Agosto, que acontecem de 9 a 15 de agosto. As festividades contarão com shows de Carreiro & Capataz, Gian & Giovani e Rosa de Saron, além de apresentações de artistas locais e regionais. As barracas de produtos, comidas e bebidas tradicionais serão um atrativo à parte, complementando a experiência dos visitantes.

Camila Fernandes, gerente da Pousada Encantos de Socorro, destaca a importância destes eventos para a cidade e convida todos a participarem: “Estamos muito animados para receber turistas de todo o país durante o Festival de Inverno e as Festas de Agosto. Nossa pousada está preparada para proporcionar uma estadia acolhedora e confortável, para que todos possam aproveitar ao máximo a programação cultural e as belezas naturais de Socorro.”

