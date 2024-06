Tarcísio e Santa Casa de São Bernardo fazem parceria para ampliar Hospital Pimentas

- PUBLICIDADE -



Após quase 20 anos, o Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso (HMPB) terá suas obras finalizadas graças a uma parceria entre o Governo do Estado e a Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo. O governador Tarcísio de Freitas autorizou o repasse de R$ 30 milhões para a conclusão dos últimos dois andares e meio da unidade.

“Com isso, o hospital vai sair de 168 leitos e vai ganhar mais 103 leitos. É como se a gente estivesse construindo outro hospital regional de médio porte aqui em Guarulhos, usando a capacidade que já está instalada”, disse Tarcísio.

O HMPB foi inaugurado em 2006, mas o segundo, terceiro e metade do quinto andar ainda não foram entregues. Há 18 anos o hospital segue com os andares isolados, sem condições de prestar atendimento à população, já que nunca receberam obras de acabamento, hidráulica e elétrica. A unidade é uma referência para o município e já realizou mais de 11,6 mil procedimentos hospitalares entre janeiro do ano passado e março deste ano.

“Com a conclusão do segundo e terceiro andares e mais a metade do quinto andar, tenho certeza que vamos dar um atendimento mais digno e muito ampliado a toda população daquele bairro e do entorno. Hoje o Hospital Pimentas Bonsucesso atende, por mês, 20 mil pessoas nos prontos-socorros infantis e adulto, além de mais de 240 partos por mês. Com essa ampliação tenho certeza que vamos ter um andar inteiro de maternidade, que vai dar uma qualidade de atendimento para a mulher muito melhor e muito mais acolhedora. Estamos ansiosos por essa reforma”, disse Milton Oliveira, diretor do hospital.

Ele ressaltou, ainda, o anúncio da troca do piso térreo do hospital. “Está bem debilitado pois já tem mais de 17 anos. Isso vai dar melhor qualidade e uma aparência melhor para o hospital, que vai ficar muito bom. Estamos muito felizes e sabendo da responsabilidade que é manter esse hospital vivo, trabalhando bem e atendendo bem toda a população”, ressaltou.

Os recursos serão disponibilizados por meio da Secretaria de Estado de Saúde em parcela única. Além do HMPB, o Hospital da Mulher também será beneficiado com R$ 10 milhões, para a conclusão de sua obra, que ganhará pelo menos mais 26 leitos.

O anúncio foi feito por Tarcísio durante visita a Guarulhos nesta quarta-feira (18). A informação foi divulgada no Complexo Hospitalar Padre Bento e contou com a presença do prefeito Guti e do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado.

Durante o evento, o governador também anunciou a aquisição e instalação de um equipamento de ressonância magnética para o Complexo Hospitalar Padre Bento. Além disso, Tarcísio afirmou que Guarulhos será contemplado até o final desta semana com mais R$ 13 milhões para a atenção primária em saúde, a porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS). “Faremos de tudo para honrar o nosso compromisso de deixar a saúde pública no lugar em que ela deve estar: servir ao cidadão. Hoje me sinto muito feliz pelo fato de, no dia do meu aniversário, poder dar esse presente a Guarulhos”, disse Tarcísio.

O prefeito Guti também agradeceu ao governador, ao secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, e a todos os funcionários dessa área estadual. “Sempre soubemos que podíamos contar com o apoio do governador. Na verdade, apoio que nos dá desde a época em que era ministro (da Infraestrutura, durante o governo Bolsonaro)”, enfatizou.