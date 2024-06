Cringe Festival chega ao Bosque Maia em julho

- PUBLICIDADE -



Um dia incrível, repleto de talentos e energia musical. É o que promete a 11ª edição do Cringe Festival, reunindo bandas autorais de Guarulhos que acontecerá no dia 13 de julho, das 14h às 21h, no espaço Gilmar Lopes, dentro do Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº, Centro). A entrada é gratuita.

Com o apoio da Prefeitura de Guarulhos por meio da Subsecretaria da Juventude, o evento é uma oportunidade para a população conhecer as bandas locais. Participam do festival Bentivi (@_bentivi), Os Índigos (@osindigos), Cadu Gonzaga (@cadugonzaga_), Fê Smania (@fesmania), Motel Vertical (@motelvertical) e Vício (@somosavicio), entre outros grupos e artistas.

O Cringe Festival foi realizado pela primeira vez em 2021 e tem como objetivo divulgar e promover o cenário indie rock da cidade, criando um espaço de troca e colaboração entre os artistas locais, além de apresentar ao público novas bandas e sons.

Com um repertório autoral e diverso, o espetáculo promove o desenvolvimento e a valorização da cena musical guarulhense e o fortalecimento da identidade cultural da região.

Para saber mais sobre o Cringe Festival confira o perfil no Instagram @ofestivalcringe.