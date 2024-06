Novo Asfalto chega à avenida Brigadeiro Faria Lima e a mais 26 vias de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos incluiu mais ruas e avenidas no programa Novo Asfalto. Na tarde desta quinta-feira (20) foi anunciado o recape de toda a avenida Brigadeiro Faria Lima, além de mais 26 vias que receberão melhorias. Segundo a Secretaria de Obras, serão 148.689,90 m² de recape e 5.848,68 m² de pavimentação.

“Vamos continuar levando estrutura para as ruas dos bairros, mas hoje anunciamos também o recape da avenida Brigadeiro Faria Lima, uma importante via da cidade que diariamente recebe um trânsito intenso de veículos de transporte público e passeio por ligar o Jardim Bom Clima ao Jardim Adriana. Nessa força-tarefa que é o programa Novo Asfalto já recapeamos as avenidas Tiradentes e Salgado Filho e outras vias de grande tráfego”, ressaltou o prefeito Guti.

As avenidas Benjamin Harris Hanicutt, Norte-Sul, Maria Gebin de Moraes, Sumaré e Chiyo Yamamoto e as ruas Laranjal Paulista, Lagoa Salgada, Martina Leon de Huamani, Nina, Medeia Escardina Mariano, Argemiro Augusto dos Santos, Joaquim Pedro de Oliveira, Takayoshi Tamura, Maria Paula Mota, Jaguaquara, Joaquim Gonçalves da Silva, Piraí do Sul, Narain Singh Luschini, Tocantinópolis, André Fernandes, Tsuyako Okada Kudamatsu, Antônio Cercone, Luíza Rosa Cunha e Conceição do Araguaia, além de trechos das avenidas Monteiro Lobato e Tancredo Neves, também serão recapeadas.

Mais pavimentação e recape

Na terça-feira (18) a Prefeitura já havia divulgado a pavimentação de 17 ruas e o recapeamento de 23 vias da cidade. Elas representam mais de sete mil e seiscentos metros de vias pavimentadas e aproximadamente nove mil e quinhentos metros de ruas e avenidas recapeadas. As vias que receberão as melhorias estão localizadas em 22 bairros de diferentes regiões do município.

Todas essas obras de recapeamento e infraestrutura são parte do programa Novo Asfalto, uma força-tarefa gerenciada pela Secretaria de Obras após a assinatura de alguns convênios que possibilitaram esse investimento no município. Desde o começo do programa foram revitalizados os pavimentos de várias ruas e avenidas que somam mais de 700 mil metros quadrados de recape.