Ação social da Prefeitura atende 180 pessoas em comunidade no Recreio São Jorge

A Prefeitura de Guarulhos atendeu 180 pessoas nesta sexta-feira (21) no Recreio São Jorge na ação social Acolhimento na Comunidade. Organizada pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a ação levou para as ruas do bairro uma série de serviços municipais.

“A intenção foi facilitar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade aos serviços prestados pela Prefeitura”, explicou o secretário Fábio Cavalcante, lembrando que, por vezes, a população não consegue se deslocar até as unidades de atendimento devido a limitações físicas, financeiras ou logísticas. “Ao aproximar os serviços essenciais dessas famílias conseguimos proporcionar inclusão social e bem-estar, prevenindo o agravamento de situações de risco e exclusão social”.

O público pôde atualizar e fazer novas inscrições no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), que dá acesso a diversos benefícios municipais, estaduais e federais, além de se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida, solicitar a segunda via de certidões como a de nascimento e a de casamento e também da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).