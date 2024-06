Guarulhos diminui em 100% mortes no trânsito com carros em maio, aponta Infosiga

- PUBLICIDADE -



A cidade de Guarulhos registrou 14 mortes no trânsito no mês de maio deste ano e nenhuma envolvia automóveis, de acordo com os dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP). Em comparação com o mesmo período do ano anterior, é possível perceber um aumento de três óbitos a mais. Dessas 14 mortes, oito foram pedestres, quatro foram motociclistas, um foi ciclista e um não há informações do modal que estava sendo utilizado.

Pelos dados disponíveis é possível perceber que a maioria dos óbitos no trânsito do mês de maio são do sexo masculino, com 93% dos casos. Apesar da grande quantidade, as mortes envolvendo o sexo masculino normalmente ultrapassam o sexo feminino. De janeiro a maio deste ano foram registrados 90% de mortes do sexo masculino, o equivalente a 73 casos. Em comparação com o sexo feminino, há uma diferença de 65 casos a menos.

Em comparação com o mês de abril de 2024, houve um aumento de três casos de mortes de pedestres. Já em relação a motociclistas, o número de mortes diminuiu dois casos em maio deste ano. Além disso, em relação a óbitos envolvendo automóveis, o mês de maio não registrou nenhum.