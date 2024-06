Operação integrada desativa três estações clandestinas de rádio na reserva da Cantareira

- PUBLICIDADE -



Uma operação integrada entre a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) desativou três estações clandestinas de rádio e extraiu quatro pontos de furto de energia em um trecho do Parque Estadual da Cantareira em Guarulhos nesta quinta-feira (20). Foram apreendidos equipamentos transmissores, fios e cabos elétricos escondidos em áreas de mata de difícil acesso.

Nos últimos cinco anos de operações conjuntas quase 150 estações clandestinas foram fechadas no parque. “São ações importantes que apreendem transmissores potentes que causam interferências em frequências utilizadas por aviões”, comentou o inspetor da GCM Ambiental Pedro Sarmento, que comandou a investida na mata e a retirada dos equipamentos com segurança.

Os infratores que implantam as rádios piratas, como são conhecidas, escolhem locais que dificultam o acesso à fiscalização dos agentes, mas a tentativa acaba sendo em vão, como explica Marcelo Scacabarozzi, gerente regional da Anatel no Estado de São Paulo. “Os agentes da GCM são eficazes e essenciais no combate à clandestinidade. Sem eles, o sucesso das operações estaria comprometido”, afirmou.