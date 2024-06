Palestra em Guarulhos aborda a fiscalização em instituições para idosos

- PUBLICIDADE -



Nesta quinta-feira (20) o auditório da Secretaria da Saúde de Guarulhos foi palco da palestra “Multidisciplinaridade nas Fiscalizações de ILPIs”, promovida pela Vigilância Sanitária reunindo representantes de 102 Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) sediadas na região. O evento, marcado por uma participação expressiva, teve como foco o papel educativo e fiscalizador das autoridades da Vigilância Sanitária municipal, conforme estipulado pela legislação vigente.

Durante o evento o promotor de Justiça Rafael Bertucci Lopes, representando o Ministério Público do Estado de São Paulo, enfatizou a importância do respeito à dignidade e aos direitos estabelecidos pelo Estatuto da Pessoa Idosa. O evento contou também com a participação de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e do Departamento de Assistência Integral à Saúde.

O que são ILPIs

As ILPIs são instituições voltadas para o atendimento residencial de indivíduos com mais de 60 anos que oferecem serviços de alojamento, alimentação, higiene e lazer, com ênfase no bem-estar social quando o tratamento médico não é central.

A regulamentação dessas instituições ocorre mediante a obtenção de alvará emitido pela Vigilância Sanitária de Guarulhos. Durante a palestra foi destacada a importância da cooperação entre instituições, autoridades e comunidade para assegurar um ambiente seguro e digno para os idosos atendidos nas ILPIs da cidade.