Prefeitura abre inscrições para cursos gratuitos de corte e costura

A Prefeitura de Guarulhos abriu nesta sexta-feira (21) as inscrições para os cursos de assistente de modelista de roupas e de costureiro de máquinas reta e overloque. São 16 vagas para cada um e os interessados tem até o dia 18 de julho para se inscrever através dos telefones (11) 2475-9724, (11) 2475–9725 e 2475-9728 ou presencialmente na avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo. As vagas podem ser preenchidas antes, antecipando o final das inscrições.

Para se inscrever é necessário ter no mínimo 16 anos idade e ter concluído o 5º ano do ensino fundamental. As aulas terão início no dia 23 de julho e acontecem presencialmente na avenida Antônio Iervolino, 225, na Vila Augusta.

As aulas do curso de costureiro de máquinas reta e overloque acontecerão pela manhã, das 8h às 12h e tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas às operações de costura em tecidos planos e de malha, em máquinas reta e overloque e a realização de montagem de peças do vestuário, controlando a qualidade do trabalho, seguindo especificações da ficha técnica, procedimentos da empresa, normas ambientais, de saúde e segurança do trabalho.

Já o curso de assistente de modelista de roupas acontecerá das 13h às 17h e abordará modelagens base de blusas, calças, saia reta e camisa e diagramação, destacando moldes, ampliação e redução seguindo tabela de medida e informações conforme ficha técnica, sempre observando procedimentos técnicos, normas de saúde e segurança do trabalho.

As formações são oferecidas graças a uma parceria firmada entre a Secretaria do Trabalho e o Senai.