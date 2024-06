Prefeitura leva palestra e doação de mudas de árvores a evento de indústria farmacêutica

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos participou nesta quinta-feira (20) da Semana do Meio Ambiente do Aché Laboratórios com palestra e doação de mudas de árvores nativas. O engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio de Ambiente (Sema), Júlio de Sá, conversou com os participantes sobre a importância da arborização urbana para a diminuição dos efeitos das mudanças climáticas.

As espécies de árvores nativas da Mata Atlântica escolhidas para distribuição gratuita no evento foram coreutéria, ipê-branco e roxo, caroba, mini-jambo, pitomba, grumixama, quaresmeira e cássia-imperial. Foram entregues 530 mudas produzidas nas estufas do Horto Florestal de Guarulhos – sementes coletadas na própria cidade pelo projeto Mundo Verde.

Uma árvore é capaz de sequestrar da atmosfera 10 kg de gás carbônico por ano durante seus 20 primeiros anos de vida, além de ajudar a diminuir a temperatura ambiente, os alagamentos e a poluição sonora.

Mundo Verde

Desenvolvido pela Sema, o projeto Mundo Verde visa a envolver a população nas iniciativas de combate às mudanças climáticas já presentes no dia a dia. Cada muda doada é acompanhada de um QR Code em que são encontradas características da espécie e instruções para o plantio e o cultivo.

Para saber mais sobre o Mundo Verde acesse o link https://www.guarulhos.sp.gov.br/categories/meio-ambiente.