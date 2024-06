Blitz da Lei Seca fiscaliza 524 veículos no final de semana

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos realizou entre as 21h30 de sexta-feira (21) e a meia-noite e meia de sábado (22) uma nova da Blitz da Lei Seca, que resultou na fiscalização de 524 veículos, entre automóveis e motocicletas. A ação, que fez parte das celebrações dos 16 anos da Lei Seca no país, contou com bloqueios nas avenidas Timóteo Penteado e Juscelino Kubitschek de Oliveira.

As forças de segurança autuaram 83 condutores por irregularidades como falta de licenciamento, não possuir ou andar com CNH vencida ou cassada, recusar o teste do bafômetro, veículo em mau estado de conservação, entre outras. A operação contabilizou ainda a remoção de 50 veículos para o pátio.

A Blitz da Lei Seca contou com a participação de agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, da Guarda Civil Municipal e das polícias Militar, Militar Rodoviária, Rodoviária Federal e Civil.