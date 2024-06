Moradores do Jardim São João recebem títulos de propriedade da Prefeitura

- PUBLICIDADE -



No último sábado (22) a Prefeitura de Guarulhos entregou 69 títulos de propriedade aos moradores do Conjunto Habitacional de Interesse Social (CHIS) Bondança I, na região do Jardim São João. O documento proporciona condições de vida mais seguras e dignas para as famílias, que aguardavam há 15 anos pelo título, que garante segurança jurídica sobre seus imóveis.

A cerimônia de entrega aconteceu na EPG Sebastião Luiz da Fonseca Pastor e contou com a presença do prefeito Guti e do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado.

“Nessa vida ninguém faz nada sozinho, especialmente no poder público. Não existem milagres. Já conseguimos entregar mais de quatro mil títulos, mas, se eu não tivesse um time abençoado por Deus e muito trabalhador, não teríamos conseguido dar um passo adiante”, ressaltou Guti durante a cerimônia de entrega.

A moradora Samanta Faustino Andrade comemorou e reforçou o quanto o documento é uma vitória, não só para ela, mas para todos os moradores, que só tinham o contrato de gaveta, sem número de matrícula no Registro Geral de Imóveis. “Este documento aqui dá dignidade para a gente. É algo que estamos buscando há muito tempo e nos emociona muito”, disse a moradora.

Seu vizinho Márcio Roberto Correia dos Santos, que é síndico do CHIS Bondança I, reforça. “Dá uma sensação de mais segurança ter nosso próprio lar em nosso nome. É uma satisfação muito grande e creio eu que muita gente está feliz também”.

A Prefeitura percorre diversas regiões da cidade para atualizar as concessões de direito real de uso. O objetivo é atualizar o cadastro, emitir novas documentações e regularizar a situação fundiária dos moradores, garantindo-lhes o direito de propriedade sobre seus imóveis.

Para obter mais informações ou tirar dúvidas sobre o processo de regularização fundiária entre em contato pelo WhatsApp (11) 96418-2732 ou pelos telefones (11) 2088-5632 / 5633.