Motos são apreendidas por barulho excessivo e manobras perigosas no cemitério da Vila Rio

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam seis motocicletas nesta segunda-feira (24) no interior da Necrópole do Campo Santo, na Vila Rio de Janeiro. Os condutores causavam perturbação do sossego pelo barulho excessivo e por manobras perigosas com os veículos junto a um grupo de motociclistas, provocando a indignação dos familiares no local que visitavam ou velavam seus entes.

Em averiguação, nenhum deles tinha pendência criminal, mas os veículos foram apreendidos com base no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 175, que considera multa gravíssima multiplicada por dez (total de R$ 1.915,40), além da suspensão do direito de dirigir e da apreensão do veículo quando utilizado para manobras perigosas.

Em caso de reincidência em doze meses as multas serão aplicadas em dobro. As motocicletas, após autuadas, foram removidas ao pátio de recolhimento. Para retirá-las os proprietários terão que regularizar todos os débitos de multas, impostos e encargos pendentes, além de pagar a taxa de estadia diária.