Prefeitura altera sentido de quatro ruas na Vila Augusta

A Prefeitura de Guarulhos altera a partir da próxima sexta-feira (28) o sentido de direção da rua Santa Izabel, na Vila Augusta. A mudança foi solicitada por moradores por conta do impacto causado pelo crescimento do tráfego de veículos na via.

De acordo com a portaria 17/2024, publicada no Diário Oficial de 7 de junho, o trecho entre as ruas Salvador Gaeta e Mogi das Cruzes passará a ser de mão única no sentido da rua Cônego Valadão.

Já a rua Salvador Gaeta terá o seu sentido de direção invertido no trecho entre as ruas Rui Barbosa e Santa Izabel.

Por sua vez, a rua Engenheiro Alexandre Machado passará de mão dupla para única entre as ruas Santa Izabel e Rui Barbosa.

Outra via que passará a ser mão única é a rua Guilhermino Lima, entre as ruas Rui Barbosa e Santa Izabel.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) fará o monitoramento das alterações durante 180 dias e caso os resultados sejam positivos as mudanças serão consolidadas.