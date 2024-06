Férias de julho: público tem última chance para visitar “Chaves: A Exposição” no MIS Experience 

- PUBLICIDADE -



Após muitos pedidos do público, o MIS Experience (instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo) seguirá com Chaves: A Exposição aberta durante as férias de julho. A mostra, que celebra os 40 anos de estreia, no Brasil, de um dos seriados mais queridos da TV, já recebeu mais de 250 mil visitantes e agora fica de portas abertas até 4/8, domingo.

Os ingressos podem ser adquiridos site: www.expochaves.com.br. Às terças-feiras, a entrada é gratuita – o ingresso deve ser retirado, exclusivamente, na bilheteria física do MIS Experience, no dia da visita (sujeito à lotação). Além disso, toda terceira quarta-feira de cada mês também tem entrada gratuita, por meio de uma parceria com a B3. Além de transportar os visitantes para dentro das séries “Chaves” e do herói “Chapolin Colorado”, a exposição – inédita no mundo – reúne um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a mostra em São Paulo. A vida e obra de seu criador, o escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, também está presente. Já os cenários foram detalhadamente recriados para oferecer uma experiência única. O público poderá “entrar em cena” na tradicional Vila do Chaves, na casa do Seu Madruga, no segundo pátio da Vila e conhecer, até mesmo, alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio personagem, como a sala da Bruxa do 71, entre outros cenários famosos da série.

SERVIÇO | Chaves: A Exposição

Data: até 4 de agosto de 2024

Local: MIS Experience – Rua Cenno Sbrighi, 250, Água Branca – São Paulo, SP

Ingressos: quartas às sextas: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia); sábados, domingos e feriados: R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia); gratuito às terças-feiras e na terceira quarta-feira do mês, graças a uma parceria com a B3.

Vendas no site www.expochaves.com.br e na bilheteria do MIS Experience

Horários:

Terças a sextas, domingos e feriados: das 10h às 19h (permanência até 20h30)

Sábados: das 10h às 20h (permanência até 21h30)Classificação indicativa: livre