Guarulhos forma mais 554 pessoas em cursos de qualificação profissional gratuitos

Os cursos do Núcleo de Inclusão Produtiva certificam nesta semana 554 guarulhenses em uma série de atividades de qualificação profissional gratuitas. A primeira cerimônia aconteceu na tarde desta terça-feira (25) no Adamastor, onde 393 pessoas receberam seus diplomas. Na quinta-feira (27) outras 161 serão certificadas no Centro de Convenções Santa Mônica, no Recreio São Jorge.

As formações são oferecidas pela Prefeitura de Guarulhos. O objetivo é capacitar, orientar e reinserir pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica no mercado de trabalho, criando oportunidades para a geração de renda. Neste semestre os cursos oferecidos foram spa de pés, depilação, design de sobrancelhas, culinária japonesa, culinária para buffet, culinária brasileira, doces e sobremesas, panificação artesanal e corte e costura.

Durante a cerimônia de entrega dos certificados aos formandos o prefeito Guti destacou o impacto da qualificação profissional na vida das pessoas e na geração de empregos. Ele ressaltou que, graças a esses esforços, Guarulhos é a cidade não capital de Estado que mais gerou empregos nos últimos 12 meses.

“Em diversos cantos da cidade a que vou ouço pessoas comentando sobre o curso de capacitação e como isso transformou suas vidas. Elas relatam melhorias significativas, não apenas financeiras, mas em vários aspectos. E isso é o que realmente importa. Fico muito feliz em saber que muitos de vocês se aperfeiçoaram, têm uma renda extra e, mais do que isso, ajudam a cidade a transformar vidas e famílias, gerando empregos”, reforçou Guti.

Desde 2017, quando o Núcleo de Inclusão Produtiva foi implantado em Guarulhos, cerca de 6,2 mil certificados já foram entregues e centenas de histórias de sucesso foram relatadas aos gestores e professores dos cursos.

Uma delas é da ex-aluna Amanda Ribeiro Vicente, que cursou design de sobrancelhas e hoje é proprietária de um spa de beleza. Em um vídeo transmitido durante o evento, ela disse que a formação foi uma grande oportunidade. “Eu estava desempregada, não sabia mais o que fazer. Resolvi fazer o curso, me apaixonei pela profissão e hoje tive uma grande oportunidade de abrir o meu próprio negócio. Espero que, assim como eu, vocês também tenham as suas oportunidades”, desejou aos recém-formados.