Prefeitura entrega nova sede da UBS Paraventi e anuncia reforma de mais 28 unidades

O prefeito Guti entregou oficialmente na tarde desta terça-feira (25) a nova sede da Unidade Básica de Saúde (UBS) Paraventi, que funciona em novo endereço desde o último dia 17, na rua Monte das Oliveiras, 27, Jardim Leila, e anunciou a reforma de mais 28 unidades, em colaboração com a iniciativa privada.

As melhorias na UBS Paraventi visam a aprimorar o atendimento, além de proporcionar mais espaço para pacientes e funcionários, pois trata-se de um local bem mais preparado para abrigar um serviço de saúde.

A nova unidade tem 393,24 m² construídos. A estrutura física é composta por dois consultórios odontológicos, expurgo, esterilização, dois consultórios de ginecologia, sendo um com sanitário para pessoas com necessidades especiais, uma sala de acolhimento, dois consultórios, uma farmácia para dispensação de medicamentos, uma sala de procedimentos de emergência, uma sala de vacina, uma de inalação e outra de curativos.

Para Guti, é fundamental o trabalho em conjunto com a Uninove, que tem auxiliado na reforma das UBS. “Mas também não podemos nos esquecer do trabalho incansável das nossas equipes. Qualquer governante só alcança o sucesso com a ajuda do seu time”, exaltou.

Estiveram presentes à solenidade o secretário de Governo, Edmilson Americano, o secretário da Saúde, Adam Kubo, e o presidente da Câmara Municipal, Ticiano Americano.