Unimed Guarulhos anuncia parceria com agência para reforçar estratégia de comunicação

A Unimed Guarulhos, operadora de saúde que atua há 30 anos na cidade, anuncia a parceria com a HUBCom, grupo de agências que será o novo responsável por apoiar as estratégias de comunicação da cooperativa de saúde.

A HUBCom é formada por agências com uma sólida experiência no mercado, o que trará para a Unimed Guarulhos uma abordagem integrada e inovadora. Fazem parte do pool a Lupacom Comunicação – especializada em assessoria de imprensa e relações públicas; a Buzz360 – agência que fará a gestão de social media, marketing digital e criação; e a Once Produtora – que cuidará da produção audiovisual.

A nova parceria visa fortalecer a presença da Unimed Guarulhos nos diversos canais de comunicação, internos e externos, ampliando seu alcance e engajamento com seus vários públicos-alvo. “Estamos entusiasmados com esta nova fase e acreditamos que a expertise das agências da HUBCom será fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estratégia de comunicação, garantindo que nossas mensagens cheguem de forma eficaz aos nossos clientes, parceiros e à comunidade”, destaca a coordenadora de Comunicação e Marketing da Unimed Guarulhos, Juliana Pagin.

As agências da HUBCom serão responsáveis por desenvolver conteúdos estratégicos e campanhas que reflitam os valores e a missão da Unimed Guarulhos, promovendo a saúde e o bem-estar da população.

“Estamos honrados com a confiança depositada pela Unimed Guarulhos em nosso trabalho e estamos prontos para contribuir com nosso conhecimento e criatividade para alcançar objetivos comuns”, afirma o jornalista Paulo Manso, da Lupacom.