Conheça os destinos paulistas ‘pet friendly’

- PUBLICIDADE -



Férias para a criançada, em família e com os pets. Por que não? São Paulo possui mais de 50 destinos pet friendly, de acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP) e que deu origem ao 1º Guia Pet Friendly oficial do estado. São mais de 150 locais mapeados, incluindo meios de hospedagem e atrativos turísticos. Confira algumas opções.

Serra Negra e Socorro, na Região Turística das Águas Paulista, despontam como municípios que mais possuem empreendimentos no Guia Pet Friendly da Setur-SP. São opções de hospedagem em hotéis, hotéis-fazenda, pousada e chalés, em meio à natureza, em uma região que também possui atrativos turísticos preparados para receber as famílias com pets.

Brotas, na Serra do Itaqueri, também é um destino de turismo de aventura com estrutura para acomodar e oferecer serviços ao público. Já em Pardinho, na Região Turística Cuesta Paulista, região de clima ameno com altitude de 900 a 1.050 metros, há hospedagens em lindas paisagens e atrativos como visitas às plantações de café.

São Sebastião, no litoral norte, e São Vicente, na Região Turística Costa da Mata Atlântica, litoral sul, são opções para quem prefere praia. Municípios com características semelhantes permitem planejar roteiros de viagens integrados.

Guia Pet Friendly

O Guia Pet Friendly é um mapeamento da Setur-SP dos municípios que possuem empreendimentos que recebem turistas com seus animais de estimação.

Para fazer parte do guia, o estabelecimento deve acessar o site da Secretaria de Turismo e Viagens, clicar em “Cadastro”, preencher o formulário com os dados solicitados e enviar. No formulário, há a informação: É imprescindível que o atrativo possua canal de comunicação digital para que o viajante possa consultar e obter informações atualizadas antes de uma possível viagem ou visita; e as informações enviadas servirão de base para material de divulgação e promocional.