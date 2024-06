Dois veículos clandestinos de transporte escolar com crianças são apreendidos no Cidade Tupinambá

- PUBLICIDADE -



A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu dois veículos clandestinos de transporte escolar que levavam crianças na tarde desta terça-feira (25) no bairro Cidade Tupinambá. Um dos motoristas abordados pelos agentes da Inspetoria de Trânsito estava com a carteira de habilitação vencida desde 2020.

Em consequência, os alunos tiveram que retornar à escola e a direção do estabelecimento de ensino acionou os familiares para busca-los no local.

Ambos os motoristas não são autorizados pelo poder público para exercer a função, conforme determina o decreto 25.773/2008, e não participaram do processo legal da Prefeitura que capacita e habilita os transportadores escolares, bem como os veículos, que devem ser devidamente cadastrados, inspecionados e credenciados.

A GCM fiscaliza a autuação do transporte clandestino no município e alerta aos pais sobre os perigos de contratar serviços de transporte escolar sem credenciamento da Prefeitura, pois a falta de habilitação e de capacitação dos motoristas, bem como o estado de conservação do veículo, submetem a riscos e insegurança a vida dos seus filhos.