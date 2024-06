Prefeitura abre inscrições para cursos profissionalizantes na área pet

A Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a Clínica Veterinária Escola AmahPet, oferece nova oportunidade de profissionalização para interessados em ingressar em uma das áreas que mais crescem no país, o cuidado com animais de estimação. São oferecidas 130 vagas gratuitas, distribuídas entre os cursos de adestramento (50 vagas), auxiliar de veterinário (50) e banho e tosa (30).

Para participar basta ter a partir de 16 anos de idade e comprovar residência em Guarulhos. As inscrições serão feitas somente no dia 22 de julho, a partir das 9h, na sede da AmahPet (rua Reinaldo César Oliveira, 356, Jardim City). Serão distribuídas senhas por ordem de chegada. Menores de 18 anos devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis, que também deverão apresentar CPF, RG e comprovante de endereço.

Mais informações podem ser obtidas nas páginas 13 e 14 da edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial, disponível em https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/860738785.pdf.

Turmas

Adestramento

Turma 1 – sábados, das 9h às 11h30

Vagas: 25

Início: 10/08/2024

Carga horária: 45 horas

Adestramento

Turma 2 – sábados, das 13h às 15h30

Vagas: 25

Início: 10/08/2024

Carga horária: 45 horas

Auxiliar de veterinário

Turma 1 – terças-feiras, das 9h às 11h30

Vagas: 25

Início: 13/08/2024

Carga horária: 81 horas

Auxiliar de veterinário

Turma 2 – terças-feiras, das 14h às 16h30

Vagas: 25

Início: 13/08/2024

Carga horária: 81 horas

Banho e tosa

Turma 1 – quintas-feiras, das 9h às 12h

Vagas: 15

Início: 15/08/2024

Carga horária: 50 horas

Banho e tosa

Turma 2 – quintas-feiras, das 14h às 17h

Vagas: 15

Início: 15/08/2024

Carga horária: 50 horas