Prefeitura inaugura, no Jardim Rosa de França, o 34º Ecoponto de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou na tarde desta quarta-feira (26) o 34º Ecoponto de Guarulhos. Desta vez o bairro beneficiado foi o Jardim Rosa de França. Situado na rua Nestor Cabral, 61, o novo Ecoponto opera de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h, e aos sábados das 8h15 às 15h30.

O serviço permite que os munícipes descartem gratuitamente entulho, móveis velhos, pneus, restos de podas, eletrodomésticos, materiais recicláveis e óleo de cozinha usado. Cada morador pode descartar até 20 sacos de entulho por dia.

O prefeito Guti esteve na inauguração e destacou a importância do Ecoponto para a comunidade. “O cidadão que realizou uma limpeza em sua casa ou precisa descartar resíduos como uma cama ou uma televisão pode utilizar o serviço. Basta trazer os itens e a Prefeitura se encarregará de dar a destinação correta a tudo que for recebido”, afirmou o chefe do Executivo.

O secretário de Serviços Públicos, Rodnei Minelli, ressaltou a relevância dos ecopontos. “Eles proporcionam à população um local adequado para a destinação correta dos resíduos, evitando a proliferação de lixões e de sujeira pela cidade. É fundamental que a população tenha consciência da importância do descarte correto para que a iniciativa seja bem-sucedida”.

Pet Eterno

No mesmo endereço também foi inaugurado nesta quarta-feira o terceiro ponto da cidade do Pet Eterno, serviço de recebimento e encaminhamento ambientalmente adequado e gratuito de corpos de animais de estimação como cachorros, gatos, pássaros, répteis e roedores.

O atendimento ocorre todos os dias das 7h às 12h e das 13h às 19h. Mais informações podem ser obtidas em https://www.guarulhos.sp.gov.br/pet-eterno.