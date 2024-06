Sopa de Pedra é destaque do cardápio desta quinta semana do Festival de Sopas Ceagesp

- PUBLICIDADE -



Alguém já ouviu falar em Sopa de Pedra? Pois é, ela existe e está no cardápio desta semana do Festival de Sopas Ceagesp. É uma delícia! Quem não conhece esse sabor português não pode perder a oportunidade de experimentar. Receita baseada em um conto português (leia mais abaixo), essa sopa também é uma das mais pedidas pelos frequentadores do evento gastronômico mais tradicional do inverno paulistano.

O melhor é que a Sopa de Pedra, até domingo (26/06), vem acompanhada de outros sabores também muito especiais. Isso sem contar a grande estrela de todas as noites e de todas as semanas. A famosa Sopa de Cebola, gratinada e sem gratinar, é fixa no cardápio até o final do evento.

O melhor mesmo é dar uma conferida no Cardápio Semanal. Reúna a família e convide os amigos para aproveitar todas as delícias de inverno do Festival Gastronômico que atrai todos os anos milhares de pessoas ao maior entreposto de alimentos da América Latina. Confira a relação das sopas programadas para esta quinta semana de Festival de Sopas Ceagesp – Temporada 2024.

FESTIVAL DE SOPAS CEAGESP – EDIÇÃO 2024

Cardápio – 5ª Semana

De 26/06 a 30/06 (quarta a domingo)

Sopa de Pedra

Sopa de Costelinha com Quirela e Couve Rasgada

Sopa de Badejo à Fiorentina

Creme de Mandioquinha

Sopa de Yakissoba Vegetariano

Sopa Surpresa (sabor conhecido apenas no dia)

Sopa de Cebola (todas as semanas)

(todas as semanas) Sopa de Cebola Gratinada (todas as semanas)

(todas as semanas) Sopa de Chocolate (somente aos domingos)

Acompanhamentos:

Pão Italiano, Pão Francês, Parmesão Ralado, Calabresa Assada, Ricota Temperada, Farofa Temperada, Alho Frito, Pimenta, Salsinha e Cebolinha.

Preço por pessoa

Neste ano, o valor que dá direito a tomar todas as sopas quantas vezes quiser é de apenas R$ 59,90 por pessoa (não há cobrança de taxa de serviço). Nesse valor fixo por pessoa, estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, entre outros itens.

Vinhos, de várias nacionalidades, refrigerantes, sucos e sobremesas, além dos itens da mesa de antepastos são cobrados à parte. Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez anos, pagam o equivalente a um terço do valor: R$ 19,96 por criança. Bariátricos pagam R$ 47,92 (desconto de 20%), com apresentação de carteirinha ou laudo médico.

Funcionamento

O evento funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp, até o dia 1º de setembro. O horário é das 18h às 23h30. A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp, com acesso pela av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O estacionamento de automóveis fica no mesmo local.

História da Sopa de Pedra

“Um frade que andava em peregrinação, orgulhoso demais para implorar por comida, chegou a uma casa e pediu aos donos que lhe emprestassem uma panela com água para preparar uma sopa de pedra. Curiosos, lhe emprestaram a panela.

O frade retirou uma pedra que guardava em seu bornal, colocou-a na panela, acrescentou água e iniciou a fervura no fogo. Então, disse que era preciso temperar a sopa. A dona da casa lhe trouxe sal, mas ele sustentou que, se fosse houvesse um bocado de chouriço, o caldo ficaria ainda melhor. Acrescentado o chouriço, o frade perguntou se não havia algo para engrossar a sopa. Trouxeram-lhe batatas, assim como vários outros ingredientes que tinham em casa.

Naturalmente, a mistura resultou numa excelente sopa, que comeram juntos. No final, o frade retirou cuidadosamente a pedra da panela, lavou-a e voltou a guardá-la para a sua próxima refeição.”