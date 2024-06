Adoção de cães e gatos é destaque do Você na Prefeitura no Jardim Acácio no sábado

- PUBLICIDADE -



Os filhotes Júpiter e Marte são alguns dos doguinhos que estarão no próximo sábado (29), das 9h às 12h, na Escola da Prefeitura de Guarulhos Jean Piaget (rua Maria Luísa Périco, 137, Jardim Acácio) à procura de novas famílias. O evento de adoção gratuito promovido pelo Departamento de Proteção Animal terá vinte pets, entre cães e gatos, castrados, vacinados, vermifugados e identificados com microchip.

Para adotar um animal basta levar documento pessoal com foto, comprovante de residência e preencher a ficha de avaliação. Para quem pensa em adotar um gatinho, recomenda-se levar caixa de transporte para evitar a fuga do animal.

Você na Prefeitura

No mesmo local e data, das 9h às 13h, acontece a 19ª edição do Você na Prefeitura, no qual munícipes podem apresentar suas demandas e questionamentos às pastas municipais, que serão acompanhados pelo prefeito Guti, por secretários e diretores.

O cidadão poderá ainda aproveitar os serviços da van do CadÚnico, agendar consultas e exames, protocolar queixas à Ouvidoria SUS e à Zoonoses, participar de uma palestra sobre planejamento familiar pela Rede Cegonha, tirar dúvidas quanto à regularização fundiária de seus terrenos ou cadastrar-se em programas habitacionais, registrar denúncias junto ao Procon, desbloquear o acesso ao site da Nota Fiscal Paulista e receber orientação jurídica sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Aos que buscam uma vaga no mercado de trabalho, a Agência Municipal de Empregos de Guarulhos (Ameg) estará presente para encaminhar currículos a empresas da cidade e divulgar cursos de qualificação profissional, além de sanar dúvidas quanto à carteira de trabalho digital e emitir a mesma.

Também haverá distribuição de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, atendimento de solicitações de podas e remoção de árvores, jogo interativo sobre coleta seletiva e cadastro de trabalhadores que desejam regularizar o transporte de resíduos sólidos.