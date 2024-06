Conheça o Guaru Geek!, projeto geek de férias do Sesc Guarulhos 

- PUBLICIDADE -



Em julho, o Sesc Guarulhos preparou uma programação especial de férias para aqueles que se interessam pela cultura pop, tecnologia e criatividade. O Guaru Geek! une essas três vertentes como um ponto de encontro para mentes inovadoras, aficionados por tecnologia e amantes da cultura nerd.

O Guaru Geek! acontece ao longo de todo o mês de julho, com oficinas, cursos, atividades esportivas, apresentações de música e teatro, bate-papo e muito mais. Nos dias 20 e 21 de julho, o Sesc promove uma Feira Geek com expositores da área, uma Mostra de Dança, com coreografias que mesclam referências pop, anime e videogames, e um Desfile Cosplay, no qual os participantes desfilam em trajes inspirados em seus personagens favoritos do universo geek.

A programação conta ainda com uma oficina promovida pelos dubladores Flavio Oliveira e Yuri Tupper, responsável pelas vozes brasileiras dos personagens Yuji Itadori (Jujutsu Kaisen) e Iharu (Kaiju No. 8), na qual os participantes poderão fazer uma dublagem ao vivo, sob a orientação dos próprios mestres.

Confira abaixo as ações programadas para todo o mês:

Fantástica Fábrica de Fantoches

Com Agulha Pop

De 2 a 23/7, terças, 14h

Nesta oficina para crianças até 6 anos, é possível transformar uma luva de feltro em um divertido fantoche do universo geek, saindo da oficina com o aprendizado básico da elaboração de uma peça artesanal, e prontas para brincar e contar histórias.

Tá de tirinha comigo? O universo das histórias em quadrinhos

Com o grupo Simbora

De 6 a 28/7, sábados e domingos, 14h

Voltado para crianças até 6 anos, a vivência é uma forma de explorar as histórias em quadrinhos, criadores e seus personagens, que marcaram e seguem marcando a vida de muitas pessoas. Além disso, os participantes podem criar suas próprias tirinhas.

Montando meu Paper Toy Geek

Com Liz Arts & Toys

De 6 a 27/7, sábados, 14h. Exceto dia 20/7



A oficina voltada para crianças de 7 a 12 anos, desenvolve as habilidades do trabalho manual e a criatividade, criando brinquedos de papel integrando elementos geek, como personagens de filmes, jogos ou histórias.

Super Capas

Com educadoras do Espaço de Brincar

Dias 7 e 14/7, domingos, 11h

Nesta oficina para crianças até os 6 anos, é possível transformar capas de tecido em fantasias de heróis e heroínas já conhecidos ou inventados pelos participantes.

Jogos Eletrônicos Clássicos

Com educadores do Programa Curumim

Dias 7 e 14/7, domingos, 11h



Esta vivência propõe às crianças a oportunidade de explorar jogos eletrônicos de diferentes eras, promovendo não apenas o entretenimento, mas também a compreensão da evolução tecnológica. A interação com jogos eletrônicos antigos não apenas desperta a curiosidade histórica, mas também incentiva a resolução de problemas e o pensamento estratégico.

Cine Concerto: Heróis

Com Griswolds

Dia 21/7, domingo, 17h30

Neste espetáculo, a banda Griswolds apresenta as famosas trilhas sonoras do mundo dos super-heróis, como Guardiões da Galáxia, Deadpool e Capitã Marvel, misturando os momentos marcantes de cada filme com suas músicas icônicas.

Yogeek – Práticas Corporais e GMF

Com Educadores do Sesc

De 2 a 30/7, terças, 9h30 e 19h30

De 7 a 28/7, domingos, 10h

Prática corporal baseada no Yoga e nas poses e movimentos de personagens da Cultura Geek. A prática contará com a elaboração de Asanas e cartas para representá-los, suas informações de intensidade e execução e cada aula será construída de forma coletiva com os participantes, valorizando a participação coletiva e o protagonismo de todas as pessoas.

Xadrez

Com Educadores do Sesc

De 6 a 20/7, sábados, 9h

Dias 14 e 21/7, domingos, 14h30

Jogos e partidas clássicas da modalidade Xadrez, com disponibilização de tabuleiros e peças, e a mediação dos Educadores do Sesc Guarulhos.

Quadribol

Com Educadores do Sesc

De 6 a 28/7, sábados e domingos, 16h

De 9 a 19/7, terças a sextas, 9h, 14h30 e 18h



Este esporte trata-se de uma modalidade inspirada na cultura geek. As disputas acontecem entre duas equipes num jogo que mistura os elementos do Basquete, Handebol, Rugby e do Universo de Hogwarts, jogos coletivos em que prevalece a invasão do campo adversário para marcar o ponto.

Jogos Geeks para Família

Com os Educadores do Sesc

Dias 7 e 28/7, domingos, 15h30

Recreação Orientada de jogos pré desportivos geeks. “Corrida Joqueipô”, “Pega-Pega PacMan” e “Desafios de Arco e Flecha” são alguns dos jogos que serão propostos nesta ação. O intuito é misturar o esporte, a atividade física e a cultura geek promovendo uma aproximação entre esses universos e suas similaridades.

Aeróbica Geek Games

Com Adan Souza, educador do Sesc Guarulhos

Dias 20 e 21/7, sábado e domingo, 10h30

Aula de Ginástica Aeróbica historiada. A temática é sobre os personagens de vídeo games e situações que ocorrem nas histórias dos jogos.



Cadernos Grimório

Com educadores do Programa Juventudes

Dia 10/7, quarta, 15h30

Dia 11/7, quinta, 14h



Nesta atividade voltada às pessoas idosas, os participantes têm a oportunidade de criar seus próprios cadernos inspirados nos antigos grimórios dos magos e bruxos.

Ponto Geek: Decorando Canecas

Com educadores do Programa Juventudes

Dia 7/7, domingo, 14h e 15h30

Dia 21/7, domingo, das 13h e 15h

Nesta atividade de customização, os participantes terão a oportunidade de expressar sua paixão pelos temas nerds, desde filmes e séries cult até jogos e quadrinhos, transformando uma simples caneca em um item único e cheio de personalidade, seja com referências de ficção científica, super-heróis, personagens de videogames ou elementos da cultura pop.

Confecção de Varinhas

Com educadores do Programa Juventudes

Dias 19 e 20/7, sexta e sábado, 10h

Nesta oficina, os participantes terão a oportunidade única de aprender os segredos por trás da fabricação das famosas varinhas mágicas de Harry Potter. Guiados por especialistas em feitiçaria, os aspirantes a bruxos e bruxas serão orientados a escolher os materiais adequados, esculpir a forma perfeita e adornar suas varinhas com detalhes personalizados. Após a criação, os participantes serão convidados a testar suas varinhas em um Clube de Duelo.

Vivência de Games

Dias 20 e 21/7, sábado e domingo, 10h e 14h30



Prepare-se para embarcar em uma viagem épica, onde cada partida é uma oportunidade de descoberta, superação e conexão com outros mundos e jogadores.

Feira Guaru Geek!

Dias 20 e 21/7, sábado e domingo, 10h

Imersa na atmosfera vibrante da fantasia, ficção científica, games e quadrinhos, a Feira é um ponto de encontro para mentes inovadoras, aficionados por tecnologia e amantes da cultura nerd.

Mostra De Dança

Dias 20 e 21/7, sábado e domingo, 12h30

Com uma variedade de estilos, os participantes mergulham em coreografias que mesclam referências pop, anime, videogames e muito mais. Cada apresentação é uma jornada onde os dançarinos expressam sua criatividade e paixão através de cada passo. Além disso, a Mostra também proporciona uma oportunidade de conexão e comunidade para os jovens de Guarulhos, unindo-os em torno de uma paixão compartilhada pela dança e pela cultura geek.

Ponto Geek: Bolsas Celtas

Com educadores do Programa Juventudes

Dia 20/7, sábado, 13h e 15h

Dia 21/7, domingo, 11h

Dia 28/7, domingo, 14h

Carimbe sua própria ecobag com símbolos celtas. Junte-se a nós para uma jornada de criatividade, onde é possível se conectar com a cultura celta e aprender sobre os significados e a importância de seus símbolos.

Batalha Campal

Com Asgard Swordplay

Dia 20/7, sábado, 14h

Swordplay é uma simulação de batalhas com réplicas de instrumentos de combate revestidos com espuma para garantir a segurança dos participantes envolvidos. Na Batalha Campal, os participantes têm a oportunidade de experimentar um combate medieval.

Clube de Duelos: Jogo das Varinhas Cruzadas

Com os Educadores do Sesc

Dias 20 e 21/7, sábado e domingo, 14h30

Neste jogo, os participantes duelarão inspirados na cinematografia geek dentro de uma competição parecida com a brincadeira “Pedra, Papel e Tesoura”. Utilizando a magia e a fantasia como pano de fundo, serão realizados duelos de varinhas que trabalham a coordenação motora, ritmo, tempo de reação e, claro, as habilidades com os feitiços inspirados nas sequências dos filmes de Harry Potter.

Magic Card Games

Com educadores do Programa Juventudes

Dia 20 e 21/7, sábado e domingo, 14h30 e 16h

Os card games são jogos de cartas colecionáveis que fazem parte da cultura moderna de jogos muito antes da popularização dos computadores. Possuem regras específicas e objetivos bem definidos, baseados nas características das cartas e na dinâmica interativa que estas proporcionam. Nessa atividade, os jogadores aproveitam a oportunidade para aprender, socializar e expandir seu círculo de amizades.

Desfile Cosplay

Dias 20 e 21/7, sábado e domingo, 16h

Entre no mundo da fantasia e da criatividade enquanto os participantes desfilam em trajes inspirados em seus personagens favoritos da cultura geek. Dos heróis icônicos aos vilões sinistros, cada participante trará à vida sua própria interpretação de personagens amados da ficção.

Vozes em ação: Explorando a Arte da Dublagem

Com os dubladores Yuri Tupper e Flavio Oliveira

Dia 21/7, domingo, 13h às 15h

Nesta oficina, os dubladores Flávio Oliveira e Yuri Tupper irão compartilhar os segredos da arte de dar voz a personagens icônicos, revelando os processos e técnicas que tornam a dublagem uma forma de arte fascinante. Aprenda sobre os desafios de interpretar enquanto mergulha no mundo da dublagem e experimente a dublagem ao vivo, sob a orientação dos próprios mestres.

Pokerrário

Com Kika Correia

Dias 20 e 21/7, sábado e domingo, 15h

Vamos trazer um pouco da natureza para dentro do universo Geek, criando um miniecossistema autossuficiente, composto por plantas, musgos e Pokémon. Além de ser uma peça de decoração única, os terrários são uma forma de conhecimentos de ciência e a beleza da natureza para espaços internos, exigindo pouca manutenção.

Meio Ambiente e jogos de tabuleiro

Com Agentes de Educação Ambiental

Dias 27 e 28/7, sábado e domingo, 13h

Mediação de jogos de tabuleiro com temáticas relacionadas à biodiversidade, à ciência e à sustentabilidade durante o último fim de semana do mês no Centro de Educação Ambiental. Venha se divertir elaborando estratégias e encarando os desafios socioambientais em grupo. Nesta edição, o destaque é o Lab Cientista Maluco, onde você será testado com diversas questões sobre o mundo das ciências e terá que provar suas habilidades em algumas tarefas para vencer o jogo.

Akatsuki Band

Dia 20/7, sábado, 17h30

Neste show, a banda apresenta um repertório com os maiores sucessos do J-Rock e dos animes, indo dos clássicos que conquistaram as telas e os palcos durante os anos 90 aos temas das novas gerações.

Familia Murphy e o Incidente no Multiverso

Com Sabre de Luz Teatro

Dia 14/7, domingo, 17h30

Este espetáculo conta a história de Angela Murphy, que acaba de completar 13 anos. Após ser questionada na escola por ter dois pais e nenhuma mãe, trancada em seu quarto, ela descobre uma rachadura no tempo e embarca em uma viagem pelo multiverso onde planeja encontrar sua família ideal em outra dimensão. Durante a jornada, Angela experimenta várias versões da família Murphy em busca de achar a resposta para a maior pergunta de todas: quem entende quem, nesta luta em existir?

Criação do seu próprio RPG

Com Gus Azevedo

De 16 a 19/7, terça a sexta, 14h

Aproveitando o mês geek, vamos começar a desenvolver o nosso próprio jogo de RPG. Nesse curso, os aprendizes entenderão a teoria e criarão, na prática, seu próprio sistema de RPG e as primeiras histórias.

Demonstrações Maker: Especial Universo Geek

Com Educadores do Sesc

De 16 a 30/7, terças e quintas, 18h

De 17 a 31/7, quartas, sextas e domingos, 10h

Venha ver de perto o funcionamento de uma impressora 3D, conhecer as máquinas CNC ou outros equipamentos e aproveite para conversar com os educadores sobre todas as possibilidades do universo Maker.

Mediação de RPG de Mesa

Com Gus Azevedo

Dias 20 e 27/7, sábados, 10h às 13h

Imaginem viver um mundo com dragões, poderes e objetos encantados! Tudo isso é possível durante uma sessão de RPG como as que serão ministradas nessa oficina.

Customização de ecobag geek: pintura e bordado

Com Lidia Bardaouil

De 20 a 28/7, sábados e domingos, 14h

Nesta oficina aprenderemos as técnicas de bordado livre e pintura em tecido, para compor artes divertidas e nostálgicas com personagens queridos da cultura pop, que compuseram a infância de cada um. Cada participante poderá customizar uma ecobag com uma arte/personagem de sua escolha, criando assim um acessório com único e com significado pessoal.

Arteiros! (Pixel Art)

Com educadoras do Espaço de Brincar

Dias 21 e 28/7, domingo, 11h

De perto, só quadradinhos. De longe, a figura que quisermos! A arte em pixels brinca com a nossa perspectiva e o projeto Arteiros no julho geek de Guarulhos nos convida a brincar com essa técnica. Com inspiração na tecnologia e colocando a mão na massa, ou melhor nas placas, vamos construir um desenho gigante composto por inúmeras plaquinhas multicoloridas.

Roda de Bordado Geek: Cultura Pop na Tradição Têxtil

Com Lidia Bardaouil

De 23 a 31/7, terças e quartas, 14h

Este curso apresentará a técnica e prática lúdica do bordado de personagens, apresentando o universo do artesanato às novas gerações, e ampliando a linguagem tradicional do bordado aos temas de cultura pop atuais. Os alunos aprenderão a compor fanarts e desenhos para bordar; técnicas de como transferir o desenho para o tecido; vários pontos de bordado para criar diferentes texturas; paralelamente, conversando sobre boas memórias afetivas de animações e personagens que marcaram suas vivências.

