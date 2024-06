Prefeitura entrega seis equipamentos esportivos modernizados no final de semana

- PUBLICIDADE -



Os moradores de diversos bairros de Guarulhos vão ganhar novos e modernos equipamentos esportivos no próximo final de semana. No sábado (29), às 11h30, a Prefeitura entrega a quadra localizada na rua Justiniano Salvador dos Santos, 311, no Parque Mikail, com novo alambrado, arquibancada, piso e pista de skate no entorno do espaço reformado.

No mesmo dia haverá mais duas entregas. Às 13h, a população do Parque Alvorada, na rua São José da Lage, 980, vai receber uma nova quadra de basquete 3×3, pintura e manutenção da praça, reforma do piso, das muretas e do alambrado.

Em seguida, às 14h30, acontece a entrega do campo de grama sintética localizado na rua Doze, s/nº, Vila Any. Todo o entorno do espaço recebeu pintura, manutenção e troca do alambrado.

Domingo

Já no domingo (30), às 8h30, será a vez de conhecer o novo gramado sintético do Estádio Cícero Miranda, no Lago dos Patos. A obra também incluiu a reforma dos vestiários e das arquibancadas.

Ainda pela manhã, às 10h30, os amantes do beach tennis e do futevôlei vão aproveitar o dia e a nova quadra de areia instalada no Bosque Maia. O local ainda ganhou uma quadra de grama sintética.

Para encerrar o cronograma de junho, às 14h30 a Prefeitura inaugura um campo com grama sintética na rua Chiabata, 15, Jardim Bela Vista.