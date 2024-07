GCM recebe 682 novos equipamentos e anuncia a contratação de 12 obras

- PUBLICIDADE -



A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos anunciou a renovação nesta segunda-feira (1º), em evento no Paço Municipal, de 682 equipamentos de sua tropa e anunciou a aprovação de 12 obras para ampliar a capacidade de suas inspetorias, centros de operação e a escola de formação. Os equipamentos foram adquiridos após uma pesquisa sobre as necessidades e as preferências dos profissionais.

A primeira parte da revitalização das unidades operacionais já começou com a entrega de 59 computadores e dez notebooks. Já os agentes em patrulhamento renovaram seus uniformes e equipamentos de proteção individual com 120 kits de calça e camisa de combate, 32 jaquetas para motociclistas, 237 coletes balísticos e 200 coletes reflexivos.

O patrulhamento preventivo em bicicletas, importante para a mobilidade em parques públicos, recebeu 20 novas bikes. Além disso, foram entregues quatro caixas de som e três microfones para melhorar as palestras do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas em escolas.

“Entregamos tudo com muito orgulho, a nossa tropa merece por todo o empenho que coloca Guarulhos entre as cidades mais seguras do país”, comentou o prefeito Guti, referindo-se a uma recente pesquisa do Ipea, disponível em https://www.guarulhos.sp.gov.br/article/ipea-confirma-guarulhos-como-mais-segura-do-pais-acima-de-1-milhao-de-habitantes. Guti estava acompanhado do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado.

Obras

O prefeito anunciou ainda que contratará serviços de infraestrutura para a GCM, com o início de várias reformas, construções e revitalizações por meio de um financiamento de quase 45 milhões de reais pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), contrato que executa projetos de modernização da segurança pública da cidade desde fevereiro de 2023.

Na praça Prefeito Paschoal Thomeu, no Centro, será construída uma inspetoria e uma corregedoria com serviços sociais e de psicologia para os agentes. Outras bases já existentes serão reformadas e ampliadas: o complexo Vila Tijuco, que abriga o Canil e o centro de logística, e as inspetorias de Ronda Ostensiva, Ambiental e das áreas Oeste, Sul, Norte e Leste.

As salas de aulas e os espaços de treinamentos da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Guardas (Efag) receberão reformas e melhorias, bem como Ouvidoria da GCM.